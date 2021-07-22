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Вышел русский трейлер "Мартина Идена" по Джеку Лондону

Новости
    22.07.2021, 13:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Перед предстоящей российской премьерой - это 26 августа - на YouTube опубликован локализованный трейлер драмы 2019 года "Мартин Иден" (Martin Eden), ленты совместного производства Италии, Франции и Германии.

Фото: youtube.com/ IFC Films
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Режиссер - документалист Пьетро Марчелло. В ролях - Лука Маринелли ("Траст", "Бессмертная гвардия"), которого уже успели обозначить как нового Де Ниро, Джессика Крисси ("Девятый калибор"), Марко Леонарди, Винченцо Немолато и Дениз Сардиско.

Молодой моряк, выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи. "Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины", - это официальный синопсис.

Картина взяла два приза Венецианского МКФ, в том числе за лучшую мужскую роль.

Роман Джека Лондона впервые был опубликован в 1908-м. Книга во многом автобиографична.

"Иден" ранее экранизировался не раз: в 1914-м, в 1918-м - по сценарию Маяковского и с ним в главной роли, в 1942-м - с Гленном Фордом, в 1976-м - в формате телеспектакля с Юрием Богатыревым.

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