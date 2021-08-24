Чего ждать от российского детективного сериала "Коса"

"Коса", которую снял режиссёр и сценарист Игорь Волошин (ранее отметившийся, например, не самой, мягко говоря, смешной комедией "Скорый "Москва - Россия"), - это очередная попытка наших сериалоделов зайти на территорию неонуара. С отчётливым скандинавским привкусом.

На первый взгляд, все необходимые составляющие есть: густая атмосфера, мрачные пейзажи Калининградской области, зловещие убийства - как водится, девушек. В центре внимания - следовательница со своеобразными навыками коммуникации и склонностью к саморазрушению. В этот раз классические жанровые черты объединены в одной фигуре - эффектной блондинки Евы. Играет её Линда Лапиньш, известная по лихой прошлогодней "Игре на выживание".

Линда берётся расследовать дело об убийстве школьницы, по всем признакам напоминающее о серии нераскрытых преступлений, имевших место в девяностых. Тогда число жертв достигло тринадцати, но вдруг кровавые расправы, обставленные с циничной пышностью маньяком по прозвищу Жнец (он орудовал косой, причём, выдумщик эдакий, делал это в районе Куршской косы), прекратились. И вот о них снова пришлось вспомнить. Правда, в отличие от журналистов-прохиндеев, которых хлебом не корми - дай заголовок понажористее выдать, детективша глубоко сомневается, что речь идёт не о мастеровитом подражателе.

Всё максимально хмуро - цветокоррекция с пятьюдесятью оттенками серого, пронзительный ветер, разобщённость, одиночество, маяк, мертвые ягнята на холодном песке. Люди вокруг ходят мрачнее тучи и улыбаются, исключительно когда кому-нибудь от души нахамят. Это безудержное стремление нагнать мрачняка, выходящее за все разумные рамки, при помощи зачастую очень наивного и поверхностного копирования западных образцов направляет авторов "Косы" в ту же ловушку, что и их предшественников - начиная с "Метода" и заканчивая "Водоворотом" (этой участи счастливо миновал, кажется, разве что замечательный хлебниковский "Шторм" - ничуть при этом не уступая всем перечисленным в угрюмости).

Дело в том, что залитая до краёв тьмой "Коса" выглядит совершенно неправдоподобно и отдаляется от реальности почти как хорроры Святослава Подгаевского, помещая страшную-страшную историю про чёрного-чёрного злодея в красиво обставленное, но нежизнеспособное фэнтезийное пространство. Зато тоже страшное-престрашное и чёрное-пречёрное. И в нём барахтаются несчастные и озлобленные персонажи - один другого схематичнее и ходульнее: вот всех бесящий (через некоторое время его буквально каждый встречный шлёт на три буквы) газетчик-карьерист, вот спивающийся телевизионщик-нытик, вот разочаровавшийся в людях экс-детектив, вот тупой как пробка бойфренд погибшей, вот её пухлый отчим с липким взглядом.

Повествование пока под стать атмосфере: за первые три (относительно короткие, справедливости ради) серии мы едва узнаём кое-какие подробности старого и нового дел, расследования которых не шибко продвигаются. Впереди ещё, правда, целых восемь эпизодов - так что сохраняем надежду на какую-никакую динамику.