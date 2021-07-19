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Вышел русский трейлер молодежной мелодрамы "После. Глава 3"

Новости
    19.07.2021, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА

На YouTube-канале кинокомпании "ВОЛЬГА" появился локализованный трейлер третьей части линейки молодежных мелодрам "После" - After We Fell. Ведь предыдущие вдруг стали умеренными хитами (о чем посторонние не подозревают).

Фото: youtube.com/ Chucky Teaser
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Стартовая часть - After - вышла в 2019-м и заработала 70 000 000 долларов при бюджете в четырнадцать. "После. Глава 2" (After We Collided) - 2020-й год и 48 000 000 долларов сборов.

Режиссер на триквеле вновь сменился, но герои остались прежними - Тесса и Хардин. Их сыграли Джозефина Лэнгфорд и Хирс Файнс-Тиффин соответственно.

Плюс на борту Мира Сорвино, Киана Мадейра ("Флэш"), Ариэль Кеббел, Стивен Мойер ("Настоящая кровь"), Луиза Ломбард ("Как избежать наказания за убийство"), Роб Эстес ("Касл"), Картер Дженкинс ("Доктор Хаус") и Чэнс Пердомо (Эмброус из "Сабрины").

Фото: youtube.com/ JoBlo Streaming & TV Trailers
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Синопсис по-прежнему плоский, как матёрая камбала-трёхлетка: встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на "до" и "после". Их судьбы кажутся "неразрывно связанными", но тут Тесса сталкивается со сложным жизненным выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином.

"Их страстную любовь ждет проверка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга", - завлекают нас авторы.

В кино - с 2 сентября.

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