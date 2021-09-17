Что в кино: "Дюна", победитель Берлинале, безумный Кейдж в Японии

На этой неделе в кино много интересного, но и неинтересного немало. В меню: самая ожидаемая фантастическая премьера года; провокационный победитель Берлинале; мелодрама с Шарлоттой Генсбур; восхитительное безумие Николаса Кейджа, помноженное на экзотичное безумие японского экспериментатора Сиона Соно; дважды лауреат Венецианского фестиваля, а также не нуждающееся в представлении "Молчание ягнят".

"Дюна"

Споры о том, удалась ли Дени Вильнёву экранизация культового романа Фрэнка Герберта (точнее - её половины), не утихнут никогда - это неизбежно. Неизбежным было и упрощение маститым канадцем содержания тяжеловесного текста мэтра американской фантастики - и за это он, конечно, получил множество гневных отзывов от самых яростных фанатов цикла. Однако оспорить то, что из "Дюны" получилось гипнотически мощное полотно, которое стоит посмотреть в кинотеатре, довольно трудно. Рецензия - здесь.

"Безумное кино для взрослых"

Фото: kinopoisk.ru

Для румынского режиссёра Раду Жуде это - не первая статуэтка Берлинале, но первый гран-при. Фильм был ранее известен у нас как "Неудачный трах, или Безумное порно". Под таким заголовком он, в частности, демонстрировался в рамках спецпоказа на ММКФ, в конкурсе которого победила другая румынская картина - "#засранка", в общем-то, на ту же тему: технологии как катализатор фарисейского безумия.

Лента подняла на уши всю европейскую общественность - не в последнюю очередь для того и была снята. С первых же секунд зрителя "приветствует" эрегированный мужской половой орган, зачем следует весьма разнузданная порно-сцена, снятая от первого лица (впрочем, в версии, добравшейся до российских кинотеатров, самую жесть залепили квадратиками или вырезали - иначе Минкульт бы не позволил "Траху" выйти на экраны в принципе).

Это, так сказать, завязка. Одной из действующих лиц оказывается уважаемая школьная учительница. После того, как видео сливают в интернет (где-то всхлипнул один российский футболист), женщина подвергается истеричному порицанию со стороны коллег и обеспокоенных родителей. Это, так сказать, сюжет.

Структурно лента разделена на три части. В первой героиня курсирует по Бухаресту, тщась по телефону предотвратить надвигающуюся катастрофу, а камера пристрастно вылавливает на фоне всевозможную пошлость, кричащее дурновкусие, разруху, грязь и злобу. Вторая представляет собой отвлечённое эссе, составленное из кратких скетчей. Режиссёр иронично размышляет на примере родной страны (и не только) о лицемерии и порочности современного общества, замешанных на наследии двух тоталитарных режимов недавнего прошлого и простой человеческой глупости, к которым теперь добавилась пандемийная усталость. В третьей мы наблюдаем судилище над несчастной учительницей во всех красках.

На выбор предлагается целых три альтернативных финала, два поскучнее, один - поярче, с явлением XXX-версии Чудо-женщины. В Берлинале такое ценят. Впрочем, зрелище действительно небезынтересное, хотя, безусловно, сильно на любителя.

"Узники страны призраков"

Фото: kinopoisk.ru

Если названия "Мэнди", "Цвет из иных миров" и "Страна чудес Вилли" для вас - не пустой звук, вам будет трудно поверить, что этот фильм - ещё более безумный, чем все вышеперечисленные, вместе взятые. И тем не менее - попытайтесь. Этому есть вполне естественное объяснение - признанный Король безумия здесь встретился с представителем японского кино. А Япония давно известна не столько как Страна восходящего солнца, сколько как вотчина самого дикого видеоконтента планеты.

Мало того, речь идёт не просто о каком-то случайном японском режиссёре, а о четырёхкратном призёре Берлинале Сионе Соно. Тем, для кого "Узники" станут первой его картиной, будет ещё сложнее представить, что в фильмографии Соно она, в отличие от Кейджа, - отнюдь не самая сумасшедшая. Взять хотя бы проект с говорящим названием "Антипорно" или нетривиальное четырёхчасовое исследование подростковых чувств "Откровение любви".

По сюжету герой по имени Герой (понятно, кто его играет) оказывается в абстрактном городке, напоминающем сеттинг "Сукияки вестерн Джанго". Всех вокруг поработивший белый злодей Губернатор отправляет его на поиски сбежавшей от отцовской тирании дочери. К тестикулам и рукам Героя Губернатор прикрепляет по маленькой бомбе - чтобы не вольничал и чтобы поспешил. Беглянка угодила в Страну призраков - жуткое постапокалиптичное место, где часы остановились на 08:15 (время падения бомбы на Хиросиму). Населено оно причудливыми призраками и потрескавшимися манекенами, а пути назад, по их словам, нет. Но у Героя, конечно, иное мнение.

Дальнейшее развитие событий описывать мы воздержимся - этого и не надо. Это - да - нужно видеть. Визуальное буйство, постмодернисткое смешение несовместимого, рассыпанные повсюду аллюзии и намёки, упоительно кровавый экшн, исключительно леворезьбовый юмор, постоянно граничащий с гротескным хоррором. Избрать для размышления на тему национальной травмы от беспрецедентной катастрофы форму "кино с Николасом Кейджем" - ну кому бы это ещё могло прийти в голову? Глаз не оторвать. В контексте это выражение звучит особенно пикантно.

"Сюзанна Андлер"

Фото: kinopoisk.ru

Сюзанна - жена миллионера. Она приезжает на роскошную виллу на Лазурном берегу, которую может снять за гигантскую сумму. А может и не снять. Пока не решила. К ней прибывает недавно заведённый любовник - первый в её жизни, хотя супруг никогда не скрывал своей активной неверности.

Между тем Сюзанна продолжает рефлексировать на эту тему, обсуждая нюансы с собственным любовником и с прогуливавшейся неподалёку любовницей мужа, а также предаваться воспоминаниям и говорить обо всякой сентиментальной ерунде. Периодически они картинно курят и многозначительно декламируют какую-нибудь "чувственную" белиберду в духе "Возможно, в нашей любви не было любви".

Очень большие проблемы очень богатых белых людей. Французская фестивальная мелодрама в вакууме. Сугубо для ценителей указанного жанра и лично Шарлотты Генсбур - она (впрочем, как обычно) хороша.

"Тайна сестёр Макалузо"

Фото: kinopoisk.ru

Пятеро сестёр жили вместе без родителей, и всё было ничего, пока однажды не случилось большое несчастье. С печатью случившегося они продолжают жить, но старая боль (тайны там нет никакой, это у нас приделали - видимо, интриги для) периодически прорывается, отравляя их отношения. В общем-то, и всё. Любители подобного фестивального кино наверняка оценят - пара наград в Венеции подтверждает.

"Любовь, страх и ненависть"

Фото: kinopoisk.ru

Герой Гэбриэла Бирна - пожилой интеллектуал-литературовед, профессор, при этом алкоголик и бабник. Давно разведён, с выросшими детьми общается постольку-поскольку. Однажды он обнаруживает, что мир вокруг изменился - то у официантки тигриная голова окажется, то хоккейный матч превратится в сюрреалистичное шоу (моменты в фильме редкие, но яркие), да ещё мёртвый отец зачастил в гости и шутит про "Гамлета".

Выясняется, что дело в опухоли в мозге, которая не только отвечает за причудливые галлюцинации, но и ведёт несчастного к скорой и неминуемой кончине. И тот отправляется из Америки в родную Ирландию доживать оставшиеся деньки, попивая виски и любуясь дождливыми пасторальными пейзажами. Но внезапно встречает настоящую любовь. Трогательная, но проходная мелодрама о смиренном прощании с миром человека, прожившего насыщенную и нескучную жизнь, венчающаяся более чем ожидаемым в свете вышесказанного твистом.

Мотель "Нигде"

Фото: kinopoisk.ru

Известная певица St. Vincent (это, если что, настоящая певица, что, должно быть, иронично) просит свою близкую подругу-режиссёра снять про неё документальный фильм. Однако жизнь звезды оказывается довольно скучной, как и она сама (о чём близкая подруга почему-то не знала прежде). Увидев, что энтузиазм постановщицы тает на глазах, героиня начинает чудить, чтобы представить себя в более интересном свете. С чем заметно перебирает и постепенно совершенно слетает с катушек. Такое вот размышление о жизни напоказ и о разнице между публичным образом и реальной личностью. Примечательное разве что забавным камео Дакоты Джонсон.

"Крик. Кровавое посвящение"

Фото: kinopoisk.ru

Слэшер Initiation ни к культовому "Крику", ни к "Кровавому посвящению" (The Initiation 1983 года), естественно, отношения не имеет. Злодей, правда, щеголяет брутальным прикидом, но спутать его с маской из "Крика" можно только при очень большом желании и очень слабом зрении. Ну, ещё тут и правда много кричат. Совершенно, кстати, зря.

Во время студенческой вечеринки несколько парней повели себя не по-джентльменски по отношению к выпившей даме и вдобавок заклеймили её в особой секретной соцсети (тут есть суетливые попытки преподнести гаджеты как "фишку" фильма, но ничего из этого не выходит) как девушку лёгких нравов. Вскоре один из них оказывается зверски убит. Пока идёт расследование, кара настигает и остальных. Такое себе #MeToo-добро с ножом. Но самое нелепое заключается в том, что студентки с изумительным упорством до самого конца с воплями убегают от разгуливающего по коридорам общаги маньяка, игнорируя всем очевидный факт, что он всю дорогу нацелен на их обидчиков. Режиссёр Джон Берардо с самым серьёзным видом старается выстроить на этом вопиющем недоразумении саспенс, а потом ещё и торжественно заставляет убийцу проговорить свою мотивацию. Удивительно глупый фильм "сос мыслом", к тому же отдающий пластиковой дешевизной.

"Всё о сексе"

Фото: kinopoisk.ru

Молодая актриса Дакота Шэйн Горман не так уж много снималась, но уже реализовала режиссёрские и сценаристские амбиции, сыграв в своём дебюте одну из главных ролей.

Есть трое подружек. Одна (её Дакота и играет) подаёт кофе и перманентно отшивает обаятельного коллегу, потому что не готова к отношениям, но страдает от вот этого всего. Вторая работает в издательстве и имеет неплохие перспективы, а в ожидании повышения по службе подрабатывает проституткой. Но вот личная жизнь налаживается - барышня встречает симпатичного парня, и всё у них как будто неплохо складывается, но угадайте, что этого неблагодарного козла однажды не устроит (следует гордый разоблачительный монолог в его адрес). Про третью вообще особо рассказывать нечего, кроме того, что она встречается с каким-то инфантильным и невнимательным лопухом, которому время от времени закатывает истерики. Периодически девицы встречаются и беззаботно болтают обо всяком. Главным образом, почему-то, о вкусе спермы. Такая вот феминистская комедия.

"Холостяк на свадьбе"

Фото: kinopoisk.ru

Франко-бельгийская комедия с самого старта старается казаться эдакой свойской и оригинальной: вместо вступительных титров является главный герой в образе конферансье, объявляя авторов и название фильма устно. И дальше продолжает игнорировать "четвёртую стену", постоянно неловко пытаясь шутить и делясь своими переживаниями. Причин для таковых две. Первая - от него ушла любимая девушка (потому что он унылый и навязчивый тюфяк). Вторая - его попросили прочитать речь на свадьбе сестры, хотя это совсем, что называется, не его. И вот он то страдает по любимой, то продумывает способы избавиться от отягощающего обязательства, то представляет, как он будет выступать, комплексуя по поводу своего чувства юмора. Беда комедии в том, что комплексует парень не напрасно, а слышим мы в основном его.

"Маски для Николаса"

Фото: kinopoisk.ru

Неожиданно симпатичный детский продукт из Мексики про мальчика, отправившегося в волшебную страну, чтобы спасти двоюродного брата от ночных кошмаров. Очень здорово нарисованный, местами по-хорошему двинутый (почти как Миядзаки, честно), содержательно простой, но отнюдь не небессмысленный мультик, на который смело можно вести отпрысков.

"Литл Гром"

Фото: kinopoisk.ru

С детской анимацией на этой неделе вообще повезло. Бельгийско-франко-германская полнометражка, основанная на мультсериале-адаптации комиксов про индейского мальчика Якари, - тоже очень нестыдный, качественный представитель своего вида. Паренёк получает дар общаться с животными, заводит дружбу с гордым мустангом и учится жить в гармонии с природой. Американскую природу европейские аниматоры рисуют как родную.

"Молчание ягнят"

Фото: kinopoisk.ru

Хрестоматийный триллер Джонатана Демме 1990 года, получивший пять "Оскаров". Пять главных "Оскаров": "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль". И куча всяких других наград. Да и не в цацках дело, в конце концов. А в возможности взглянуть на Ганнибала Лектера в исполнении сэра Энтони Хопкинса на большом экране.

"Небесная команда"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм о трагедии ярославской хоккейной команды "Локомотив", в котором почти нет, собственно, команды. Погибшие в авиакатастрофе в 2011 году игроки фигурируют изредка со спины во флэшбэках и в документальных кадрах хроники.

Картина Владимира Аленикова, которого мы знаем по "Петрову и Васечкину" и "Чучелу-мяучелу", повествует не о них, не о погибших, а тех, кто их окружал. Жёны, сотрудники администрации клуба, болельщики, игроки молодёжной команды. Всех их постепенно собирают в один поезд, едущий на матч в Минск параллельно роковому рейсу, чтобы показать коллективную любовь к ХК "Локомотив" - не столько к этой конкретной команде даже, а именно к клубу.

Концепция довольно сомнительная. Вдобавок, увы, неважно реализованная (особенно "уместен" навязчивый продакт-плейсмент). Должное впечатление производит разве что финальная сцена. Там, наконец, появляются хоккеисты, чьей памяти посвящена лента, и воспроизводится сцена с постера. Всё-таки они заслужили большего.

"Соври мне правду"

Фото: kinopoisk.ru

Сей как бы психологический триллер полностью соответствует своему названию - ровно настолько же он нелеп, бессмыслен и до смешного претенциозен. Молодая пара (Дарья Мельникова и Евгений Романцов) хорошо проводят время в доме на природе. Но тут заявляется симпатичная сестра девушки (Елизавета Кононова) и начинает недвусмысленно заигрывать с молодым человеком своей близкой родственницы. А та бесится. А та ещё наглее себя ведёт. А та ведётся. Словом, идёт смехотворная клоунада, претендующая на "психологизм" - сёстры манипулируют несчастным идиотом, как дети играют с котёнком лазерной указкой.

А потом на его голову заявляется ещё и бывший возлюбленной - ехидный (о, как он ехиден!) альфа-самец в исполнении Павла Прилучного. И вот все они прескверно изображают шекспировские страсти и фонтан чувств - только персонаж Романцова недоуменно озирается по сторонам, ничего не понимая.

А за всем этим малоубедительным цирком стоит страшный-престрашный заговор, но спойлерить мы, конечно, не будем. Вдруг ещё найдутся желающие убить полтора часа своей жизни таким неочевидным способом.

Также в кино - мультфильм "ФиксиКИНО. Большая перемена".

О других недавних премьерах читайте в предыдущих материалах.