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Вышел трейлер эротического триллера с Прилучным "Соври мне правду"

Новости
    04.08.2021, 15:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Central Partnership представила на своем YouTube-канале трейлер российского эротического триллера "Соври мне правду".

Фото: twitter.com/ NetflixRU
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Синопсис. Влюбленная пара "проводит время вдали от цивилизации", но внезапный приезд сначала младшей сестры, а потом и бывшего парня девушки нарушают загородную идиллию. В итоге все они становятся "заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр", где "влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт вызывает ревность и может привести к смертельной опасности".

Режиссером проекта выступила Ольга Акатьева, продюсер "Эластико", лент "Маршрут построен" и "Дед Мороз. Битва магов", дебютирующая как постановщик.

В ролях: Павел Прилучный, Дарья Мельникова ("Медиатор"), Евгений Романцов ("Перевал Дятлова", Happy End), Елизавета Кононова ("Обычная женщина"), Александр Обласов ("Мажор") и Григорий Верник, сын Игоря Верника.

В кино - с 9 сентября.

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