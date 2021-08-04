Вышел трейлер эротического триллера с Прилучным "Соври мне правду"

Кинокомпания Central Partnership представила на своем YouTube-канале трейлер российского эротического триллера "Соври мне правду".

Синопсис. Влюбленная пара "проводит время вдали от цивилизации", но внезапный приезд сначала младшей сестры, а потом и бывшего парня девушки нарушают загородную идиллию. В итоге все они становятся "заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр", где "влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт вызывает ревность и может привести к смертельной опасности".

Режиссером проекта выступила Ольга Акатьева, продюсер "Эластико", лент "Маршрут построен" и "Дед Мороз. Битва магов", дебютирующая как постановщик.

В ролях: Павел Прилучный, Дарья Мельникова ("Медиатор"), Евгений Романцов ("Перевал Дятлова", Happy End), Елизавета Кононова ("Обычная женщина"), Александр Обласов ("Мажор") и Григорий Верник, сын Игоря Верника.

В кино - с 9 сентября.