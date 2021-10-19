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Вышел трейлер "Пропавшей дочери" Ферранте с Оливией Колман

Новости
    19.10.2021, 10:51
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появился трейлер экранизации психологического романа итальянской писательницы Елены Ферранте "Незнакомая дочь" (La figlia oscura), вышедшего в 2006 году и переведенного на русский в 2020-м (предварительное прокатное название - "Пропавшая дочь", The Lost Daughter). Фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале в Венеции.

Фото: youtube.com/ BritBoxUK
Вышел трейлер "Преступления" по роману Ирвина Уэлша

Жизнь главной героини Леды, ныне зрелой женщины, профессора итальянского университета, в профессиональном плане полностью состоялась. И ее опыт семейных отношений также вполне успешен - она поддерживает отношения с бывшим мужем, а выросшие дочери также не обделяют ее вниманием. Отправившись на летний отдых на море, Леда становится свидетелем бесчисленного количества семейных сцен, она начинает пристально наблюдать за завсегдатаями пляжа и их детьми, динамикой отношений между ними. Все это рождает смутные воспоминания о прошлом и о пережитом, но не прожитом. Сложный комплекс желаний заставляет ее вмешаться в жизнь незнакомой женщины, с неизвестными для себя последствиями.

Картина стала режиссерским дебютом Маргалит Рут Джилленхол ("Секретарша", "Адаптация", "Признания опасного человека"), сестры актера Джейка Джилленхола. Главную роль в фильме сыграла Оливия Колман ("Корона", "Фаворитка"), ее героиней в юности стала Джесси Бакли ("Табу", "Фарго", "Молодой Морс"). Среди других актеров, занятых в съемках, можно выделить Дакоту Джонсон ("Социальная сеть", "Офис"), Эда Харриса ("Мир Дикого Запада", "мама!"), Питера Сарсгааарда ("Убийство", "Чёрная месса", "Великолепная семёрка") и Пола Мескала ("Нормальные люди").

Цифровой релиз на платформе потокового видео Netflix состоится 31 декабря.

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