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Звезда "Нормальных людей" Пол Мескал подписался на новый проект

Новости
    03.09.2020, 12:01
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ирландский актер Пол Мескал, проснувшийся знаменитым после выхода в эфир экранизации романа ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди", выбран на одну из ролей в режиссерском дебюте актрисы Мэгги Джилленхолл ("Темный рыцарь", "Фрэнк") под названием "Незнакомая дочь". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
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Для Мескала эта работа станет первой ролью в полнометражном фильме - помимо "Нормальных людей" 24-летний актер снялся в двух мини-сериалах, один из которых, "Обманутая", вышел этим летом. "Незнакомая дочь" станет экранизацией романа, написанного Эленой Ферранте, впервые увидевшего свет в 2006 году.

На настоящий момент неизвестно, какая роль достанется 24-летнему ирландскому дарованию, однако, некоторые подробности о грядущем проекте уже известны: в фильме сыграет Оливия Колман ("Убийство на пляже", "Фаворитка", "Корона"), Дакота Джонсон ("Эль Рояль", "Арахисовый сокол"), Питер Сарсгорд ("Бэтмен") и Джесси Бакли ("Чернобыль").

Главная героиня, профессор итальянской литературы Леда (Оливия Колман), вырастила двух дочерей, которые начали самостоятельную жизнь вдали от дома. Она чувствует облегчение и одновременно вину за то, что, вероятно, не была идеальной матерью для них, ее рефлексия осложняется тем, что обретенная свобода приносит радость лишь на первых порах. Одиночество, все более отравляющее ее существование, заставляет искать общения с почти незнакомыми людьми, а летний отпуск во Флоренции обнажает прошлое, о котором Леда так долго пыталась забыть.

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