Сериал на выходные: ирландский триллер "Обманутая"

Новая ирландская литература сумела громко заявить о себе несколько лет назад, явив англоязычному миру множество новых имен и удивив свежестью взгляда на многие проблемы современного общества, которые сами по себе набили оскомину не меньше, чем рефлексия, ими порожденная. За полтора десятилетия до этого сравнимый по силе всплеск произошел в Скандинавии, где детективные романы вышли на новый уровень и пустили круги по воде в виде такого самобытного поджанра в кино, как скандинавский нуар. Резонно задаться вопросом - являемся ли мы свидетелем рождения похожего феномена на Изумрудном острове?

Вполне возможно, что да - не в последнюю очередь благодаря усилиям по привлечению в страну съемочных групп крупных международных проектов, что дает местным кинематографистам бесценный опыт. Что же касается репертуара, радует то, что, в отличие от скандинавов, ирландцы мрачной тематикой ограничиться не могут - многие страдания, выпавшие на долю этого народа, не сломавшие, но преломившие его восприятие действительности, сделали юмор и смех неразлучным спутником горя.

Собственно, что-то подобное мы и видим на примере создания четырехсерийного криминального триллера Channel 5 "Обманутая" (The Deceived), вышедшего в этом августе. Его сценаристом стала, Лиза МакГи, подарившая зрителям замечательный комедийный сериал "Девчонки из Дерри" и сумевшая полностью абстрагироваться от атмосферы своего любимого детища и развить с нуля мрачную многослойную историю, увлекающую своим сюжетом и укорененностью в культуре этого великолепного края. Режиссером стала Хлоя Томас, которая успела поработать над живописной "Викторией" и авантюрными "Куртизанками", приобретя опыт создания масштабных историй.

В центре повествования - кембриджская студентка-филолог по имени Офелия, увлекающаяся творчеством Томаса Харди и влюбленная в лекции своего преподавателя Майкла Каллахана не меньше, чем в него самого. Безыскусное восхищение наставником со стороны девушки и желание Майкла польстить своему самолюбию получают предсказуемое развитие в виде кратковременной любовной связи. Офелия раздираема противоречивыми эмоциями, так как помимо пылких чувств к Майклу она искренне восхищается его женой, загадочной писательницей Ройшин Малвери. И испытывает жгучий стыд.

Майкл пропадает накануне презентации его первого романа под названием "Дом в Кнокдаре". Как и подобает будущему литературоведу, Офелия находит отгадку местонахождения Майкла и отправляется к нему на родину в графство Донегал и застает его на похоронах жены, сгоревшей заживо в мрачной двухэтажной усадьбе. И она остается с ним, не в силах дать отпор собственному любопытству, пораженная переменами в очаровательном лекторе-ловеласе, в одночасье перевоплотившемся во властного, тяжелого и вместе с тем по-новому привлекательного бирюка.

Она становится обитательницей странной усадьбы, представляющей какой-то вневременной синтез дома Ашеров, Торнфилда, сказочного замка и дома с привидениями. Вдали от обезумевшей толпы (в буквальном смысле!) любознательную англичанку начинают околдовывать гении места, словно распознавшие в ней чужачку, то и дело колеблющиеся между выбором - вытолкнуть это инородное тело или поглотить. Она видит тревожные знаки, но при этом неумолимо погружается в трясину, без какой-либо надежды на обретение свободы.

Культурная реальность абсолютно потусторонняя: на нее странно смотрят в пабе незнакомцы, парень, подбросивший ее до Кнокрары, говорит, что она может на него положиться, мать жены Майкла поет традиционные ирландские песни о погибшей любви, соседка, проживающая неподалеку, видит духов. А еще Офелию донимают странные звуки по ночам, детский смех, непонятно откуда раздающаяся музыка, привидения и святая вода, которой под молитвы окропляется все в доме. И при этом ничего не происходит. Она погружена в морок, настоящий кельтский морок, населенный невидимыми банши, фэйри, лепреконами и много кем еще.

Офелия смутно чувствует, что участвует если не в заговоре, то в чем-то очень недобром, но не знает, с какой стороны подступиться к распутыванию загадки, в центре которой - она, молчаливый созерцатель и вместе с тем ключевое звено. Майкл, которого мастерски сыграл Эммет Скэнлэн ("Острые козырьки", "Банды Лондона"), постоянно балансирует на грани между образами мистера Рочестера, Хитклиффа, Дракулы, Синей Бороды и еще дюжины архетипических героев. Его родители, подобно настоящим сказочным персонажам, являются не только хранителями старины, но и трансляторами чего-то нутряного, глубинного, настолько же интересного, насколько и пугающего. Парнишка-мастер на все руки (мечтательный Пол Мескал из "Нормальных людей") - типичный трикстер, правда, еще не знающий об этом сам.

Кто во всей этой истории сходит с ума, а кто сохраняет рассудок, где находятся призраки - в проклятом доме, голове или книгах, что на самом деле происходит, а что нет, очень занимательно и увлекательно, равно как и прослеживание собственных культурно обусловленных реакций. И, оказывается, для торжества кельтских духов, в общем, мало надо - лишь перенестись из солнечного просвещенного Кембриджа в дождливую ирландскую глубинку. А там - глядеть в оба. И ждать.