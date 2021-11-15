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Вышел второй трейлер фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца"

Новости
    15.11.2021, 18:29
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ MGM Фото: youtube.com/ MGM
Фото: youtube.com/ MGM

На YouTube канале MGM вышел небольшой трейлер фильма "Лакричная пицца" (Licorice Pizza). Первый локализованный трейлер можно посмотреть здесь.

Фото: youtube.com/ Focus Features
Вышел трейлер продолжения фильма "Аббатство Даунтон"

В США картина должна выйти в прокат 26 ноября и трейлер напоминает потенциальным зрителям, что в некоторых кинотеатрах уже можно купить билеты. Дата премьеры в России пока неизвестна.

Фильм рассказывает о девушке и парне - Алана и Гэри живут в долине Сан-Фернандо в 1973 году. Андерсон снял картину о взрослении двух людей, которых тянет друг к другу, но в то же время новые чувства их пугают. Судя по отрывкам, это яркая и солнечная лента, милая и трогательная.

Режиссер и автор сценария - Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить"), в ролях: Алана Хаим, Скайлер Гизондо ("Доктор Хаус", "Диета из Санта-Клариты"), Брэдли Купер, Шон Пенн, Майя Рудольф ("В лучшем мире", "Гаттака"), Эмма Дюмон ("Милые обманщицы"), Том Уэйтс, Мэри Элизабет Эллис ("В Филадельфии всегда солнечно"), Кристофер Уокен.

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