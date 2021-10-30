Вышел трейлер фильма Андерсона "Лакричная пицца"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia вышел локализованный трейлер фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца" (Licorice Pizza). В прокат картина должна выйти 26 ноября.

Фильм рассказывает о девушке и парне - Алана и Гэри живут в долине Сан-Фернандо, действие разворачивается в 1973 году. Трейлер дает представление об атмосфере фильма - это солнечная ретро-картина о взрослении двух людей, которых тянет друг к другу, но это их немного пугает. Первая любовь и сильные чувства, трогательность и столкновение с большим и непонятным миром.

Режиссер и автор сценария - Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить"), в ролях Алана Хаим, Скайлер Гизондо ("Доктор Хаус", "Диета из Санта-Клариты"), Брэдли Купер, Шон Пенн, Майя Рудольф ("В лучшем мире", "Гаттака"), Эмма Дюмон ("Милые обманщицы"), Том Уэйтс, Мэри Элизабет Эллис ("В Филадельфии всегда солнечно"), Кристофер Уокен.