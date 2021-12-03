Что в кино: "Охотники за привидениями", "Дом Gucci", "Летчик"

В кинотеатрах - вторая попытка реанимировать "Охотников за привидениями", ещё один длинный фильм Ридли Скотта о нравах континентальной Европы, очередной (и отнюдь не последний) отечественный фильм о военных лётчиках, комедия от автора "Бумера", китайский фильм-катастрофа (да, опять) и много чего ещё.

"Охотники за привидениями: Наследники"

Сразу скажем: фильм Джейсона Райтмана, сына автора оригинальной дилогии, получился лучше, чем чудовищное недоразумение, которое нам показывали в 2016-м. Но, к сожалению, вопреки чаяниям (а благодаря им лента оказалась в топ-4 проката ещё до премьеры), это единственный комплимент, которого заслужил Райтман-младший. Лучше "Наследники" просто потому, что предыдущая версия была хуже некуда.

Достаточно сказать, что собственно охота за привидениями начинается только через час (!) после начала. До этого мы наблюдаем за развитием унылых личных драм главных героев. Героиня Кэрри Кун - мать-одиночка с двумя детьми и ворохом финансовых проблем - переезжает в захолустье, где недавно скончался её отец - не кто иной как Игон Спенглер. Папа мало общался с дочкой, и она всё никак не может его простить - это почему-то настолько важно для Райтмана, что вся ожидаемая мистика отходит далеко на второй план.

Отпрыски - дёрганный пацан в исполнении Финна Вулфхарда (что усиливает ощущение скверной пародии на "Очень странные дела") и девочка-зубрила (безостановочно изображающая скверную пародию на Лизу Симпсон). К симпатичной мамаше подкатывает обаятельный учитель (Пол Радд), пацан подкатывает к местной официантке, зубрила заводит дружбу с юным и утомительно гиперактивным ведущим подкаста. Расовое разнообразие соблюдено по всей строгости нынешних нравов, а больше об этих скучнейших людях сказать нечего.

И вот ни с того ни с сего (серьёзно, почему вдруг это происходит, никто объяснять не собирается) в окрестностях пробуждаются бабайки, которых наконец эта толпа начинает ловить, частично облачившись в костюмы, оставшиеся от покойного Игона. Ловит без особого энтузиазма и постоянно отвлекаясь на бесконечное сюжетное мыло.

Неуклюжее вворачивание в конец Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона и Сигурни Уивер с циничной цифровой эксгумацией Гарольда Рамиса, как и весь остальной неловкий фансервис, разумеется, ситуацию не спасают, а только усугубляют. Печально.

"Дом Gucci"

Ридли Скотт пересказывает упоительную историю падения славного семейства Гуччи, которое произошло по вине глупой и вздорной девицы. Пересказывает, смакуя подробности и приукрашивая детали.

В жанре местами черной, местами мелодраматической комедии. Смотрится это заметно пободрее свежевышедшей "Последней дуэли": Леди Гага в роли мерзкой особы блистает, узнаваемый только по глазам Джаред Лето под дурачка потешно косит, Аль Пачино вальяжно глыбится. Разве что Адам Драйвер несколько невнятен - но у него и амплуа соответствующее - бестолковой жертвы.

Всюду шик и блеск. С другой стороны, не настолько, прямо скажем, бодро, чтобы за все два с половиной часа ни разу не заскучать.

Трудно сказать, где представители почтенного клана усмотрели выгораживание главной героини, потому что выглядит она как воплощение всего худшего, что только есть в женской природе. И это на фоне упомянутой "Последней дуэли" вдвойне забавно.

"Лётчик"

Фото: kinopoisk.ru

Определённо лучшая из многочисленных российских лент о авиаторах, вышедших за последнее время. Хотя и не лишённая недостатков.

Картина Рената Давлетьярова посвящена подвигам пилотов, получивших в ходе Великой Отечественной сильные увечья, но продолживших сбивать нацистов. Все сразу подумали об Алексее Маресьеве, но речь не только о нём (хотя и о нём, конечно, тоже) - подобных случаев было немало.

Тем не менее фабула всё равно плотно примыкает к сюжету "Повести о настоящем человеке", нисколько того не стесняясь. Герой - собирательный образ - в отличном исполнении Петра Фёдорова, будучи сбитым, значительную часть хронометража пробирается ползком к своим через лес, претерпевая невероятные мучения и преодолевая немыслимые препятствия. И этот отрезок "Лётчика", откровенно оммажирующий "Выжившему" - несомненно, его лучшая часть.

Не так всё гладко с довольно грубо сюда приделанной любовной линией, живущей главным образом флэшбэками, но без любовной линии, сами понимаете, никак. Зато отлично удались сцены небесных баталий - вместе с лесной одиссеей героического (кроме шуток) Фёдорова они делают "Лётчика" достойным просмотра. (И никакой "Победы вопреки"!)

"БУМЕРанг"

Фото: kinopoisk.ru

Как бы комедия Петра Буслова - того, который два "Бумера" снял - про то, как один алкоголик (Трибунцев) приземлился на крышу автомобиля известной немецкой марки, принадлежащего бандиту-бизнесмену (Нагиев). Последний заставил первого подписать долговую расписку на десять миллионов, а затем принялся устраивать ему жизнь.

Что это вообще такое, зачем оно и о чем, не сформулирует, наверное, и сам Буслов. Но мысль явно заложена глубокая. Такая, стало быть, вещь в себе. С Лапенко, Слепаковым, боксером Лебедевым и прочими рандомными людьми в мелких ролях.

"Нормальный только я"

Фото: kinopoisk.ru

Не самый ужасный представитель такого специфического жанра, как российское социальное кино. В своём режиссёрском дебюте актёр Антон Богданов ("Друг на продажу", "Огонь", "Т-34") попытался донести не бог весть какие глубокие, но от этого не менее справедливые мысли: дети-инвалиды нуждаются не в жалости, а в отношении как к равным, а трудным подросткам нужно терпение и понимание.

Реализовано всё через грубоватый сюжетный ход: чтобы избавиться от некстати заехавшей группы детей с особенностями, начальник лагеря завозит туда толпу юных пролетариев во главе с их взрослым покровителем (Максим Виторган). Дело в том, что начальник этот (его сыграл сам Богданов) на паях с коррумпированным чиновником (презабавная роль Константина Хабенского) задумал мошенническую застройку - а инвалиды ему всё испортили.

В результате он, конечно, перевоспитывается (в отличие от чиновника, и внешне оптимистичный финал в этом смысле не более оптимистичен, чем концовка "Домашнего ареста"), глядя, как такие разные детишки, ссорясь и строя друг другу всяческие козни, постепенно находят общий язык.

Здесь хватает не самых удачных шуток на грани и сомнительных элементов сюжета (лидер хулиганов, например, становится человеком исключительно благодаря пробудившемуся либидо), но на неблагоприятном фоне отечественного комедийного жанра "Нормальный только я" выглядит сносно.

"Месть Земли"

Фото: kinopoisk.ru

В Китае опять шалит природа: землетрясение, сели, оползни и прочие ужасы. Происходит всё это вдобавок возле свежевыстроенного тоннеля, который самоотверженные китайские трудящиеся строили целых десять лет. И вот теперь, чтобы спасти население региона от ещё больших катастроф, его придётся уничтожить.

"Месть Земли" берёт с места в карьер (простите за нечаянный каламбур), особо не задерживаясь на всякие там вводные. Локальный апокалипсис начинается на первых же минутах, а с бэкграундом и личными трагедиями главных действующих лиц мы знакомимся уже по ходу действия. Трагедии - шаблонные, зато действие, как и положено уважающему себя китайскому блокбастеру длительностью свыше двух часов, масштабное и эффектное.

"Превратности разума"

Фото: kinopoisk.ru

Это - фильм про одного из создателей атомной бомбы, только не спутайте его с проектом Кристофера Нолана про Роберта Оппенгеймера, который только-только запустили в разработку. Этот про другого, про Станислава Улама, счастливо избежавшего Холокоста, эмигрировав с братом в США из Польши (а вот их отец и сестра погибли в гетто). Большую часть времени мы наблюдаем, как Станислав налаживает личную жизнь, ругается с братом и переживает о грозящих человечеству опасностях, связанных с его работой. А после Хиросимы убеждается в том, что переживал не зря. Учитывая, что человеком Улам (по крайней мере, судя по фильму) был не самым интересным, вопреки оригинальному названию, особых "приключений математика" мы не наблюдаем, а наблюдаем средний байопик, окутанный понятным пацифистским пафосом.

"Половинка меня"

Фото: kinopoisk.ru

И ещё одна биографическая околоспортивная драма о героическом преодолении. Молодая женщина по имени Яана держит бар, воспитывает двоих детей и увлекается конным спортом. А ещё её муж - козёл, позволяющий себе поднимать на бедную женщину руку. Однажды мужа сажают в тюрьму, так как выясняется, что он не только козёл, но и преступник.

А вскоре в жизни Яаны случается настоящее несчастье: на неё падает огромная железяка, и в результате она оказывается навсегда прикованной к инвалидному креслу. Мужа-козла выпускают из тюрьмы, чтобы он смог присмотреть за недееспособной супругой (в Финляндии так можно). Это было бы невозможно без её просьбы, но она повелась на увещевания любимого и получила ещё больше проблем. Потому что козёл, представьте себе, остался козлом.

Отдушину она вновь находит в лошадях, и в конце концов именно беда приводит её к счастливой жизни: Яана становится профессиональной паралимпийской спортсменкой. Есть и приятные бонусы: безответственного муженька вскоре снова сажают, а на его место является мужик исключительной порядочности. Вот такая добрая история, не засните только.

"Восточный ветер. Великий ураган"

Фото: kinopoisk.ru

И ещё про лошадей. Вы, возможно, слышите про "Восточный ветер" впервые, а между тем это уже аж пятая часть здоровенной немецкой франшизы, у которой есть преданные фанаты и даже литературное ответвление (именно так, не наоборот).

"Восточный ветер" - это на самом деле конь по кличке Оствинд. За ним долгое время ухаживала рыжеволосая девочка Мики, но к этому моменту она слишком повзрослела, чтобы окучивать целевую аудиторию - юных любителей лошадок. Поэтому в серии появилась девочка помладше - Ари. Мики уезжает путешествовать в Канаду, оставляя Оствинда на попечение Ари. А та немедля впутывает животное в авантюру, чтобы спасти другого коня, угнетаемого в бродячем цирке клюквенным злодеем по имени Yiri. Если вы к вышеназванной аудитории не относитесь, смотреть это будет невыносимо скучно.

"Плюшевый бум"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат российского мультфильма про вора, стащившего магический камень и спрятавшего его в плюшевом медведе. В результате нелепого курьёза камень этот оказался в магазине игрушек и их оживил. То есть это такой наш ответ "Истории игрушек". Со всеми вытекающими: с прямыми заимствованиями, средней графикой, таким же сюжетом и назидательством.

"Память"

Фото: kinopoisk.ru

У вас всё ещё есть возможность посмотреть едва ли не самый странный фильм уходящего года - куда там победившему на Каннском фестивале "Титану". Кстати, "Память" чудаковатого тайского экспериментатора с именем Апитчатпон Вирасетакул (попробуйте правильно прочитать с первого раза) на том же фестивале получила Приз жюри.

Так вот, в этой "Памяти" героиня Тильды Суинтон (инопланетному фильму - инопланетную актрису!) слоняется по Колумбии, куда она приехала к тяжелобольной сестре. В какой-то момент она начинает слышать некий громкий звук, который больше никто не слышит. После чего всё вокруг приобретает какой-то необъяснимо причудливый характер. Совсем чуть-чуть, воздушными намёками.

Настоящее безумие накрывает дивный мир, выстроенный Вирасетакулом, уже под самые титры. Но до этого извольте понаблюдать за ним, показанным с садистской неспешностью - некоторые статичные кадры (а статичных кадров тут полно) длятся минуты по полторы. Удовольствие, прямо скажем, не для всех.

Также в кино: российские драмы "На близком расстоянии" (с Ксенией Раппопорт) и "День мёртвых" (с Александром Палем), мексиканский хоррор "Чёрная месса", документалка "Сбой в матрице", анимационный сборник "МУЛЬТ в кино 133. В гости к мультикам" (с завтрашнего дня).

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.