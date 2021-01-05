Новости

Кубик Рубика станет героем игрового фильма 13:44
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 13:36
В Сети показали возможное развитие сюжета "Человека-паука 3" 04.01.2021
Новогодний ролик о русской кибердеревне набрал более 1 млн просмотров 04.01.2021
Умерла заразившаяся COVID-19 "икона хорроров" Барбара Шелли 04.01.2021

Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик"

Новости
    05.01.2021, 14:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Анастасия Цой Фото: youtube.com/ Анастасия Цой
Фото: youtube.com/ Анастасия Цой

В Сети опубликован трейлер военной драмы "Летчик", вдохновленной подвигом Алексея Мересьева. В главной роли - Петр Федоров ("Перевал Дятлова").

Фото: youtube.com/ START
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры

Действие картины Рената Давлетьярова ("А зори здесь тихие…" 2015-го, "Менялы", "Донбасс. Окраина", "Чистое искусство"), в числе ориентиров называющего "Выжившего" с Леонардо Ди Каприо, происходит во время Великой Отечественной - в декабре 1941-го. Самолет советского пилота Николая Комлева сбивают фашисты, но летчику удается выжить и превозмочь множество опасностей. Подзаголовок картины - "история о любви и мужестве".

Сценарий - Давлетьяров, Сергей Ашкенази ("Заложница", "Криминальный талант") и Алексей Тимошкин ("По законам военного времени").

В других ролях Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Алексей Барабаш, Елена Дробышева, Евгений Михеев, Гела Месхи.

Работы над фильмом закончены. Премьера - в этом году.

Новости

Основатель Children of Bodom Алекси Лайхо умер в 41 год 04.01.2021
Джереми Кларксон рассказал об ужасе, который пробудил в нем COVID-19 04.01.2021
Умер актер из "Дня мертвецов" и "Хакеров" Гари Клар 04.01.2021
Продолжение "Последнего богатыря" возглавило прокат 04.01.2021
⧣ Россия
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Госпитализированный с COVID худрук "Ералаша" Грачевский вышел на связь 04.01.2021
Врачи рассказали об улучшении состояния Алисы Фрейндлих 04.01.2021
Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом 04.01.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ The CW Network
Вышел трейлер нового сериала про Супермена, названа дата премьеры 30.12.2020
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 28.12.2020
Вышел русский трейлер фантастической драмы "Последний неандерталец" 28.12.2020
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года 03.01.2021
В Англии назвали самые ожидаемые экранизации года 02.01.2021
Умер актер из "Цельнометаллической оболочки" Маркус Д'Амико 30.12.2020