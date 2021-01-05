Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик"

В Сети опубликован трейлер военной драмы "Летчик", вдохновленной подвигом Алексея Мересьева. В главной роли - Петр Федоров ("Перевал Дятлова").

Действие картины Рената Давлетьярова ("А зори здесь тихие…" 2015-го, "Менялы", "Донбасс. Окраина", "Чистое искусство"), в числе ориентиров называющего "Выжившего" с Леонардо Ди Каприо, происходит во время Великой Отечественной - в декабре 1941-го. Самолет советского пилота Николая Комлева сбивают фашисты, но летчику удается выжить и превозмочь множество опасностей. Подзаголовок картины - "история о любви и мужестве".

Сценарий - Давлетьяров, Сергей Ашкенази ("Заложница", "Криминальный талант") и Алексей Тимошкин ("По законам военного времени").

В других ролях Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Алексей Барабаш, Елена Дробышева, Евгений Михеев, Гела Месхи.

Работы над фильмом закончены. Премьера - в этом году.