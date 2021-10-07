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Вышел новый трейлер "Летчика" с Петром Федоровым

Новости
    07.10.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Масштабная российская военная драма "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли получила новый трейлер.

Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление"

Действие ленты Рената Давлетьярова ("А зори здесь тихие…" 2015-го, "Менялы", "Донбасс. Окраина", "Чистое искусство"), в числе своих творческих ориентиров назвавшего "Выжившего" с Ди Каприо, разворачивается в декабре 1941-го. Самолет Николая Комлева сбивают фашисты, но летчику удается не только выжить, но и преодолеть все преграды и опасности. Подзаголовок картины - "история о любви и мужестве". Картина вдохновлена подвигом Алексея Маресьева.

Сценарий написали Давлетьяров, Сергей Ашкенази ("Заложница", "Криминальный талант") и Алексей Тимошкин ("По законам военного времени").

В других ролях - Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева, Гела Месхи.

В кино - с 4 ноября.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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