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Мультфильм "Энканто" возглавил российский прокат

Новости
    29.11.2021, 09:46
Текст:   Анастасия Николаева

Премьера мультипликационного фильма "Энканто" о семье Мадригаль собрала за первые выходные проката в России и СНГ 153,2 млн рублей. По предварительным неофициальным данным портала kinobusiness.com, он обошел другую новинку недели - "Обитель зла: Раккун-сити" с 49,5 млн рублей.

На третьем месте ругаемые критиками "Вечные", которые, тем не менее, возглавляли наш прокат две недели подряд. Фильм собрал 631 млн рублей в России, из них 46,1 млн в минувшие выходные.

С четвертого места по итогам предварительных показов стартовали "Охотники за привидениями: Наследники" (здесь финальный трейлер), собрав 40,2 млн рублей. В России премьера фильма состоится 2 декабря.

С третьего на пятое место переместился российский фильм "Небо" с 38,9 млн рублей (110,7 общих) сборов за уик-энд.

Стоит отметить, что в североамерканском прокате мультфильм "Энканто" тоже вышел на первую строчку по сборам с 40 млн долларов, сообщает Variety.

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