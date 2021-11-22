"Вечные" вторую неделю лидируют по сборам в России и СНГ

Фильм "Вечные", собравший многочисленные негативные рецензии критиков, уже вторые выходные показывает в России и СНГ лучшие кассовые сборы. По предварительным неофициальным данным портала kinobusiness.com, фильм заработал за выходные 104,9 млн рублей (общие сборы 555,5 млн рублей).

На втором месте - новинка проката в России "Последняя дуэль" Ридли Скотта с 60,3 млн рублей, тройку замыкает российское "Небо" с 56 млн рублей сборов.

На четвертом месте оказался фильм "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" - 57,7 млн рублей (режиссер - Уэс Андерсон). На пятом - спортивно-биографическая драма "Король Ричард" с Уиллом Смитом - 27,6 млн рублей.