Ридли Скотт рассказал о "Последней дуэли"

Прославленный режиссер Ридли Скотт перед премьерой "Последней дуэли" рассказал о своём новом фильме.

В фокусе его внимания - дуэль двух рыцарей и причины, ее породившие. Таким образом, разделение повествования на три главы дает возможность показать все существующие версии происходящего, самая главная из которых - версия Маргариты.

Режиссеру очень льстит, что Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сами пришли к нему со сценарием, и тот оказался настолько хорош, что в него не пришлось вносить изменения. По его мнению, залог успешного дела - отсутствие сомнений. В данном случае все так и получилось.

Ридли Скотт не в первый раз благодарен своему художественному образованию, предпочтя его в свое время кинематографическому. Именно это дало ему возможность легко погружаться в культурный контекст и инстинктивно чувствовать эпоху, в которой будут развиваться события его очередного фильма. При работе над "Гладиатором" он пересмотрел огромное количество полотен по мотивам античных сюжетов, передает KP.RU.

При таком подходе к съемкам часто возникают вопросы, касающиеся верности режиссера историческим фактам. Ридли Скотт смотрит на это философско-скептически: у каждого события, произошедшего сотни лет назад есть десятки версий, успешно дошедших до наших дней. Поэтому задача состоит в том, чтобы оценить факты во всей совокупности. Что же касается достоверности внешней стороны, иногда соображения практического характера и человеколюбие заставляют вносить изменения в реквизит и характер его использования, что впоследствии дает возможность специалистам-историкам по материальной культуре сказать свое веское слово и выразить возмущение.

Ридли Скотт удивляется, что его продуктивность считается чем-то особенным. Как правило, актеры не хотят делать по сорок дублей, часто достаточно 2-3 или 5-6 в сложных случаях. Он всегда оставляет решение за актерами, если те считают, что нужна еще одна попытка до перехода к другой сцене, он им ее предоставляет. Возможно, секрет скорости его работы в том, что он о ней не думает и не гонится за результатом. Во время съемок одного фильма он обычно раздумывает над концепцией следующего - сценарий "Гладиатора 2" уже в разработке, в то время как съемки "Наполеона" начнутся зимой. В свободное время Ридли Скотт очень много рисует, а также серьезно занимается виноделием - уже тридцать лет. Но и понежиться на солнышке при случае не против.

О "Гладиаторе 2" он говорить не вправе, а "Чужой" ему не особо интересен. Даже самый интересный персонаж исчерпывает себя, чего не скажешь об аппетитах кинокомпаний, - язвительно отмечает он.

Отметим, что "Последняя дуэль" провалилась в американском прокате, а российская премьера была перенесена на 18 ноября.