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Disney перенес российские премьеры "Вечных" и "Последней дуэли"

Новости
    21.10.2021, 21:28
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Disney заявила о переносе дат российских премьер фильмов "Вечные" и "Последняя дуэль". В связи с антиковидными мерами в Москве с 28 октября по 7 ноября будут закрыты кинотеатры.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика, марвеловский блокбастер "Вечные" перенесен с 4 ноября на 8-ое. А историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером выйдет в прокат 18 ноября. Изначально фильм должен был быть доступен в кинотеатрах 28 октября.

Позже запланированных дат выйдут и другие фильмы. Фильм Уэса Андерсона "Французский вестник" теперь появится в кинотеатрах 18 ноября. А релиз нового фильма Франсуа Озона "Всё прошло хорошо" переносится с 4 ноября на 9 декабря 2021 года, сообщили в компании A-One Films.

Напомним, режим нерабочих дней будет введен в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе не будут работать кинотеатры, развлекательные учреждения и рестораны. Ранее сообщалось, что с 8 ноября при улучшении эпидемиологической обстановки в кинотеатры будут пускать при наличии QR-кода.

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