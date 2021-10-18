"Последняя дуэль" Ридли Скотта провалилась в прокате

Историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером и Беном Аффлеком показывает печальные результаты - в США фильм собрал только 4,8 млн долларов в прокате.

Как сообщает Variety, это катастрофический результат для картины, создание которой обошлось дороже 100 млн долларов. В Соединенных Штатах это объясняют тем, что большая часть аудитории фильма - зрители старше 35 лет, которые по-прежнему опасаются развития коронавирусной инфекции и не идут в кинотеатры. Также на плохие сборы повлияли крупные премьеры - "Хэллоуин убивает", фильм бондианы "Не время умирать", "Веном 2".

Дополнительные 4,2 млн долларов в сборы добавили зрители из других стран, где "Последняя дуэль" вышла в прокат. Соответствующая информация указана на сайте "Кинопоиск". Российские зрители ожидают премьеру фильма 28 октября. В мире картина стартовала 10 сентября 2021 года.

"Последняя дуэль" повествует о событиях Франции XIV века. Герой по имени Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарит (Джоди Комер) изнасиловал сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер). Мужчинам предстоит сразиться в поединке, который решит судьбу их обоих, а также пострадавшей женщины.

Напомним, в России в лидерах проката по итогам выходных оказались три фильма - "Веном 2", "Не время умирать" и "Семейка Аддамс 2". Что касается общемировых данных, то там в лидеры выбился "Хэллоуин убивает". Его сборы в США и Канаде превысили 50 млн долларов, сместив с первого места фильм о Бонде.