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Новый "Хэллоуин" возглавил прокат, обойдя "Не время умирать"

Новости
    18.10.2021, 16:09
Текст:   Анастасия Николаева

Фильм ужасов "Хэллоуин убивает", вторая часть возрождённой франшизы, сразу сместил с первого места "Не время умирать".

Фото: WDSSPR
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Сборы в США и Канаде в первый уикэнд превысили 50 млн долларов (при прогнозах 48 млн долларов от Boxoffice Pro и 47,5 млн долларов - от самой студии). При этом "Не время умирать" собрал 24,3 млн долларов при ожиданиях в 25 млн, передаёт Bloomberg.

В Universal заявили, что это были самые прибыльные выходные для фильма, выпущенного одновременно в кинотеатрах и интернете (в премиум-версии потокового сервиса Peacock).

то подтвердило догадки кинокомпаний о том, что аудитория фильмов ужасов склонна приходить в кинотеатры даже во время ограничений из-за пандемии, в то время как зрители фильмов про Бонда старше и предпочитают остаться дома.

В России "Хэллоуин убивает" выйдет на этой неделе.

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