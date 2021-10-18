Новый фильм про Бонда снова не смог обойти "Венома 2" в России

За лидерство в российском прокате в минувший уикэнд соревновались три фильма, показавшие близкие результаты - "Веном 2" (это были его третьи прокатные выходные в России), "Не время умирать" (вторые выходные) и "Семейка Аддамс 2" (премьера).

По предварительным данным портала kinobusiness.com, победителем с относительно небольшим отрывом всё-таки вышел сиквел "Венома" с 199,2 млн рублей нового заработка (всего - 2068,9 млн).

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Таким образом, 25-й части бондианы так и не удалось обойти фильм с Томом Харди и Вуди Харрельсоном и на второй неделе проката в РФ. Лента Кэри Фукунаги заработала в прошедший уикэнд 186,5 млн рублей (всего - 641,4 млн).

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Единственная новая картина в тройке - вторая "Семейка Аддамс", получившая 179,7 млн рублей в минувшие выходные. С учётом предварительных показов, состоявшихся на позапрошлой неделе и позволивших мультфильму попасть в тройку и до премьеры, касса сиквела перезапуска 2019 года составила 269,1 млн рублей.

Обзор - здесь.

На четвёртом месте - "Дюна", заработавшая на своей пятой неделе в российском прокате дополнительные 42,7 млн рублей (всего - 1573,8 млн).

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Ещё одна премьера замыкает пятёрку. Это - экспериментальный триллер "Исчезнувший" с Джеймсом МакЭвоем - 22,6 млн рублей.

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