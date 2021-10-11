Фильм о Бонде "Не время умирать" не смог обойти "Веном 2" в России

Фильм "Не время умирать", новая часть бондианы, завершающая цикл с Дэниелом Крэйгом, вышла в РФ на минувшей неделе, заработав 327 млн рублей.

И это не позволило ленте о Джеймсе Бонде обойти сиквел "Венома", который вторую неделю лидирует в России и бьёт всевозможные рекорды. В минувшие выходные "Веном 2" заработал ещё 336 млн рублей, а в общей сложности его сборы в нашем прокате составляют 1,589 млрд.

На третье место вышла вторая часть мультфильма "Семейка Аддамс", широкий прокат которой стартует только на следующей неделе. За счёт предварительных показов мультик с подзаголовком "Горящий тур" заработал 73 млн рублей, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

"Дюна" в свой четвёртый уикэнд переместилась на четвёртую строчку с 53 млн дополнительного заработка и 1,419 млрд в целом.

Замыкает пятёрку поистине непотопляемый "Босс-молокосос 2", на восьмой неделе добавивший к своим сборам 8,28 млн рублей при 938 млн в целом.