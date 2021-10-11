Новости

"Купе номер шесть" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар" 20:33
Опубликованы фотографии со съемок "Вонки" с Тимоти Шаламе 20:23
Вышел живописный трейлер фильма о британской художнице Клариссе Клифф 19:56
Режиссер объяснил поступок героя в финале сериала "Игра в кальмара" 18:22
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери 16:48

Фильм о Бонде "Не время умирать" не смог обойти "Веном 2" в России

Новости
    11.10.2021, 19:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм "Не время умирать", новая часть бондианы, завершающая цикл с Дэниелом Крэйгом, вышла в РФ на минувшей неделе, заработав 327 млн рублей.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: новый Бонд, классический Эйзенштейн, каннский любимец

И это не позволило ленте о Джеймсе Бонде обойти сиквел "Венома", который вторую неделю лидирует в России и бьёт всевозможные рекорды. В минувшие выходные "Веном 2" заработал ещё 336 млн рублей, а в общей сложности его сборы в нашем прокате составляют 1,589 млрд.

На третье место вышла вторая часть мультфильма "Семейка Аддамс", широкий прокат которой стартует только на следующей неделе. За счёт предварительных показов мультик с подзаголовком "Горящий тур" заработал 73 млн рублей, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

"Дюна" в свой четвёртый уикэнд переместилась на четвёртую строчку с 53 млн дополнительного заработка и 1,419 млрд в целом.

Замыкает пятёрку поистине непотопляемый "Босс-молокосос 2", на восьмой неделе добавивший к своим сборам 8,28 млн рублей при 938 млн в целом.

Новости

Появился трейлер четвертого сезона "Звездный путь: Дискавери" 16:23
Звезда "Семейки Аддамс" и "Сонной лощины" Кристина Риччи вышла замуж 16:05
Актриса из "Служебного романа" Людмила Купина умерла от COVID-19 15:47
Фото Паука Гарфилда из "Нет пути домой" появилось на российском сайте 15:15
⧣ США
Фото: twitter.com/ Fausto Fernández
Умер автор музыки к "Духу улья" Луис де Пабло 15:02
Актер из "Тюрьмы Оз" Грэнвилл Адамс умер в возрасте 58 лет 12:50
Тильда Суинтон сыграет в триллере Дэвида Финчера "Убийца" 12:30
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием 10.10.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
Вышел русский трейлер боевика "Новый мировой порядок" 13:16
Вышел расширенный тизер 13-го сезона "Доктора Кто" 11:25
Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий 09.10.2021