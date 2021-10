Что в кино: Семейка Аддамс, Бломкамп, "Мистериум", "Королевская игра"

На уходящей неделе в отечественный прокат вышло продолжение анимационной "Семейки Аддамс", секретный хоррор Нила Бломкампа, экранизация знаменитой новеллы Стефана Цвейга, новый "Мистериум", христианская драма с Александром Петровым и Микки Рурком, экспериментальный триллер с Джеймсом МакЭвоем, необычный мультфильм для взрослых, байопик о создателе Эйфелевой башни.

"Семейка Аддамс: Горящий тур"

Анимационный перезапуск культовой комедийной франшизы 2019 года был без восторга принят критиками, но показал впечатляющие коммерческие результаты, так что без сиквела, понятное дело, было не обойтись.

В продолжении Аддамсы отправляются в отпуск, а находящаяся в нежном возрасте Уэнсдей испытывает кризис самоидентификации. Она подозревает, что биологически не является потомком странноватых супругов. Очень кстати объявляется некий учёный, утверждающий, что он-то и есть её настоящий папа.

В конце концов семье чудаков - вместе с Уэнсдей, конечно - придётся защищать мир от амбиций свихнувшегося злодея, в очередной раз осознавать нерушимость родственных связей и ценность инаковости. Такой же донельзя шаблонный и поверхностный мультфильм, как и его предшественник - с той же неуклюжей эксплуатацией страшилок и пасхалок. Последние вроде как должны развлекать пришедших на сеанс вместе с детьми родителей, но нисколько в этом не преуспевают.

"Демоник"

Нил Блокамп, автор "Района №9", "Элизиума" и "Робота по имени Чаппи" снимал свой первый полнометражный фильм ужасов в обстановке строжайшей секретности. Что, конечно, усилило степень заинтригованности общественности после внезапного анонса премьеры. А это, в свою очередь, сделало разочарование от этой несуразной дешёвой поделки особенно ощутимым.

Хотя казалось бы: режиссёр уже в своём роде культовый, к тому же в коротком метре показавший, что с жанром обращаться умеет. Да и задумка как минимум небезынтересная: киберэкзорцизм.

Но нет. В истории молодой женщины Карли, отправляющейся при помощи ультрасовременных технологий в разум своей матери, одержимой бесами, не работает ничего. Графика смехотворная, концепт разваливается, "интрига" просто безуспешно делает вид, что существует.

"Королевская игра"

Немецкий режиссёр Филипп Штёльцль снял новый фильм по мотивам одного из самых знаменитых произведений австрийского писателя Стефана Цвейга "Шахматная новелла". В оригинале лента так и называется, но у нас, по всей видимости, вновь решили ассоциативно сыграть на ещё не сошедшей славе сериала "Ход королевы". Так или иначе, собственно шахматы занимают в картине, показанной чуть раньше на столичном Фестивале австрийского кино, ещё меньше места, чем в новелле.

Сюжет её был таков: после Второй мировой войны (Цвейг, покончивший с собой в 1942-м, предвидел поражение Германии) на пароход, плывущий из США в Аргентину, садится чемпион мира по шахматам Мирко Чентович (в другом переводе - Сентович). Скучающие попутчики уговаривают знаменитость оказать им честь и сыграть с ними партию-другую за приличное вознаграждение. Во время уже почти проигранного матча с гроссмейстером их выручает таинственный незнакомец, помогающий свести его вничью.

Чуть позже спаситель делится своей историей. Он австриец, после аншлюса, будучи носителем важных для нацистов сведений, был заточён гестаповцами в номере фешенебельного отеля без доступа хоть к каким-нибудь развлечениям, включая книги, газеты и даже беседы с конвоем. Однажды, во время ожидания очередного допроса, он смог украсть книгу. К его разочарованию, ею оказался сборник известных шахматных партий. За неимением иного занятия, несчастный заучил их наизусть, а когда и это наскучило, стал мысленно играть с самим собой. В конце концов он стал буквально одержим игрой, поэтому после освобождения относится к ней с опаской. Как показывают дальнейшие события - не зря.

Штёльцль и сценарист Эльдар Григорян, показывая психологическую драму героя, уделяют значительно больше внимания историческому контексту. Для современного немца, что вполне понятно, особенно важна демонстрация преступлений Третьего рейха, поэтому здесь появляются новые сюжетные линии, а уже существующие получают развитие (между тем другие, не связанные с оккупацией немцами Австрии, напротив, сужаются или отбрасываются). Самый характерный пример - в книге привилегированный узник, владеющий деликатной информацией, подвергается исключительно моральному давлению, в то время как его экранный двойник непосредственно сталкивается с гестаповскими зверствами.

Это тем не менее не значит, что фильм теряет в психологизме. Несмотря на то, что Штёльцль и Григорян значительно дальше отошли от текста, чем их предшественники (впервые новелла была экранизирована в 1960-м - также в ФРГ, и тоже достаточно вольно), баланс выдержан, и акцент на бесчеловечной природе тоталитаризма только добавляет красок.

"Мистериум: Эффект Марко"

Новый фильм по циклу романов Юсси Адлера-Ольсена о детективе Карле Мёрке, ранее продемонстрированный на Фестивале датского кино в Москве. Пятая по счёту экранизация, снятая Мартином Сандвиетом ("Моя земля"), стоит особняком - Мёрке и его напарника Асада играют не Николай Ли Кос и Фарес Фарес, а Ульрих Томсен и Заки Юссеф. Что существенно сказывается не только на облике персонажей. Карл постарел, устал и обзавёлся привычкой что-то бормотать под нос, Асад и вовсе сместился на второй план - связь между склочной парочкой заметно ослабла.

Но это всё тот же типовой скандинавский неонуар с бичеванием язв современного датского общества. В пятой серии в центре внимания - коррупция крупных чиновников и цинизм благотворительных организацией. По касательной достаётся двойственной миграционной политике, традиционно затрагивается тема перверсий и насилия над детьми. Преданным фанатам жанра, вполне вероятно, понравится, но и по закрученности сюжета, и по обаянию персонажей обновлённый "Мистериум" вчистую проигрывает всем четырём предшественникам.

"Человек божий"

Греческая лента сербско-американской постановщицы Елены Попович была показана в конкурсе ММКФ. Это рассказ о житии святого Нектария Эгинского, подвергавшегося несправедливым унижениям и гонениям непорядочных завистников, но с достоинством всё перенесшего.

Впрочем, внимание в России к этому вполне заурядному христианскому биографическому фильму было всё равно обеспечено заранее - заявленным появлением в нём Александра Петрова, да ещё и в компании Микки Рурка. Но и здесь "Человеку божьему" зрителя порадовать нечем: у Петрова роль второстепенная, а у Рурка - и вовсе эпизодическая, так, для галочки.

"Исчезнувший"

Драматический триллер, в оригинале называющийся "Мой сын" (My Son), - британский ремейк одноимённого (Mon garçon) франко-бельгийского фильма. Снимал их один и тот же человек - француз Кристиан Карион, привлекший к переделке команду, работавшую над оригиналом.

Экспериментальность обоих проектов заключается в том, что актёры вместо сценария получали на руки лишь краткое изложение основного сюжета, а на съёмочной площадке должны были импровизировать. Идея интересная, но скучнейшая линейная история особо разгуляться артистам всё равно не позволяет. У главного героя из детского лагеря пропадает сын. Полицейский, подозревающий, что это похищение, связанное с профессиональной деятельностью отца, под давлением отказывается от расследования. Тот берёт спасение любимого чада в свои руки.

В "материковой" версии родителя-мстителя играл Гийом Кане, на островах его заменил Джеймс МакЭвой. Мужи большущих достоинств, кто спорит, и наблюдать за их экспромтами по меньшей мере любопытно. Только сами по себе, без учёта оригинальной концепции, смотрятся фильмы серо.

"Криптополис"

А вот кое-что действительно оригинальное - по-хорошему странный психоделичный мультфильм о мире, где живут криптиды - сказочные животные, известные по мифам и легендам.

Молодая энтузиастка, американская экоактивистка Лорен создаёт Криптополис - аналог зоопарка, где фантастическим тварям ничто не угрожает. Впрочем, среди самих криптидов - по большей части разумных - идея воспринимается неоднозначно: проводить жизнь в зоопарке на потеху туристам им тоже не улыбается.

Лорен снаряжает экспедицию в Советский Союз (нарисованная вселенная представляет собой эдакую дополненную версию второй половины прошлого века), чтобы выкрасть птицу алконоста. Между тем за криптидами охотится правительство США - с самыми неблаговидными, само собой, намерениями.

Самобытная "аналоговая" ретро-анимация, увлекательный и уникальный сеттинг (куда там гигантоманскому голливудскому MonsterVerse), библейские аллюзии и смешная клюква в одном флаконе - такое в кино увидишь нечасто.

"Эйфель"

Прославившийся Статуей Свободы инженер Гюстав Эйфель мечтает построить в Париже метро, но сталкивается с противодействием узколобых бюрократов. Им что-нибудь поэффектнее подавай. Тут-то амбициозный творец встречает свою давнюю любовь - теперь замужнюю. Зашевелившееся либидо побуждает Эйфеля махнуть на полезную, но "слишком утилитарную" идею подземной железной дороги рукой и затеять строительство самой большой башни в мире - чтобы поразить сердце красавицы и его отвоевать.

Если вы надеялись узнать из "Эйфеля" что-нибудь о процессе создания самого узнаваемого символа Франции, о том, как творцу приходилось преодолевать консерватизм соотечественников, о том, в конце концов, как это было технически и физически трудно, забудьте. Вместо этого вам предлагается слюнявая мелодрама, к тому же целиком вымышленная. Самое интересное, что в ней есть - редкие виды недостроенной башни, которые вы могли разглядеть уже в трейлере и на постере.

"Не время любить"

Драму Барнабаша Тота у нас уже показывали в начале года в рамках Фестиваля венгерского кино CIFRA под оригинальным названием "Оставшиеся" (Akik maradtak).

Герои - врач-гинеколог средних лет и совсем юная девушка - потеряли родных во время войны. Общая беда сводит их вместе, и бедолаги находят спасение в постоянном общении друг с другом. Со временем девица начинает испытывать ко взрослому товарищу чувства, переходящие грань дружеских и дочерних. Что доставляет порядочному медицинскому работнику немало неудобств.

Всё, впрочем, образуется - несмотря на зловещий фон (послевоенная Венгрия, новая власть, доносы, чистки), Барнабаш Тот сохраняет оптимистичный тон до самого конца, делая свою ленту своеобразным гимном жизнелюбию.

"Деревня проклятых"

Проходной хоррор недели - британская "Деревня проклятых" (The Village in the Woods на самом деле, ничего общего с фильмом Карпентера). Молодая пара приезжает в глухую деревню посреди леса. Там у девушки нарисовалось наследство (хотя очень быстро выясняется, что тут есть нюансы). Местные ведут себя странно и неприветливо, а в их доме поселился странный дед, предлагающий "бежать, пока не поздно". Как нетрудно догадаться, дело в старинном мистическом зле, зловещем культе и тому подобных набивших оскомину штампах.

"Тебе одиноко сегодня вечером?"

Парень сбивает человека и скрывается с места преступления. Позже он, испытывая муки совести, знакомится со вдовой своей жертвы. Между ними возникает взаимная симпатия, что терзания преступника усиливает. Но тут всплывают на поверхность новые обстоятельства трагедии, и герой оказывается вовлечённым в мрачную криминальную историю, дающую, однако, своеобразный шанс на искупление.

Не скучный, несмотря на неспешность, и достаточно нетривиальный триллер китайского режиссёра-дебютанта Вэнь Шипэя - не худший выбор для похода в кино в эти дни.

"Нас других не будет"

Фильм открытия минувшего "Кинотавра" киноведа и опытного документалиста Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем.

Интересен ранее не публиковавшимися интервью с самим Бодровым и Алексеем Балабановым. Плюс в наличии - отрывки свежих бесед с Вячеславом Бутусовым (он же написал саундтрек) и другими людьми, хорошо знавшими Бодрова.

Рваный стиль повествования, возможно, придётся по вкусу не всем, но он компенсируется подробностями о создании культовой дилогии "Брат", об отношениях Сергея с коллегами и с главным персонажем в своей фильмографии - Данилой Багровым, а также деталями обстоятельств трагической гибели Сергея вместе со съёмочной группой его второй режиссёрской работы в 2002 году.

"Братцы кролики: Байки старого замка"

Своеобразный ответ успеху "Семейки Аддамс" - в кино крутят российский мультсериал про двух кролей-самцов и их сестру, живущих в старинном замке. Несмотря на название, Джоэль Харрис с дядюшкой Римусом здесь совершенно ни при чём - в замке царит "своя атмосфера" с призраками и прочей чертовщиной, да и сами кролики выглядят "готично". Зрелище причудливое, конечно, и всерьёз о нём говорить не получается.

Также в кино - жёсткая отечественная драма о студентке-стриптизёрше "Герда" и анимационный сборник "ФиксиКИНО. Осенний марафон".

