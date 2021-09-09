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Вышел русский трейлер фильма ужасов "Деревня проклятых"

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    09.09.2021, 15:02
Текст:   Олег Усков

Компания Kinologistika представила на YouTube локализованный трейлер британского хоррора "Деревня проклятых" (The Village in the Woods).

Фото: kinopoisk.ru
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Синопсис его таков. "Молодой паре, Джейсону (Роберт Вернон из "Цензора") и Ребекке (Бет Парк), повезло - они становятся владельцами дома, доставшегося девушке от тети. И пусть он располагается в маленькой, затерявшейся в лесу деревушке, это не омрачает их радость". Но только сперва. Ведь когда герои, продравшись через тернии, приезжают в поселение - чтобы вступить в право собственности, оказывается, что "это забытое богом место хранит в себе много мистических секретов", а у местных жителей "уже есть планы на прибывших гостей". А именно - влить несчастных в свои потусторонние ряды.

Режиссер и соавтор сценария - дебютант Рэйне МакКормак. В ролях: Ричард Хоуп ("Доктор Кто"), Сидни Кин ("Пуаро"), Тереза Брэдли ("Острые козырьки"), Кэти Александр Том ("Игра престолов", "Дивный новый мир"), Ребекка Джонсон ("Дрянь").

В кино - с 7 октября.

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