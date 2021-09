Вышел русский трейлер фильма ужасов "Деревня проклятых"

Компания Kinologistika представила на YouTube локализованный трейлер британского хоррора "Деревня проклятых" (The Village in the Woods).

Синопсис его таков. "Молодой паре, Джейсону (Роберт Вернон из "Цензора") и Ребекке (Бет Парк), повезло - они становятся владельцами дома, доставшегося девушке от тети. И пусть он располагается в маленькой, затерявшейся в лесу деревушке, это не омрачает их радость". Но только сперва. Ведь когда герои, продравшись через тернии, приезжают в поселение - чтобы вступить в право собственности, оказывается, что "это забытое богом место хранит в себе много мистических секретов", а у местных жителей "уже есть планы на прибывших гостей". А именно - влить несчастных в свои потусторонние ряды.

Режиссер и соавтор сценария - дебютант Рэйне МакКормак. В ролях: Ричард Хоуп ("Доктор Кто"), Сидни Кин ("Пуаро"), Тереза Брэдли ("Острые козырьки"), Кэти Александр Том ("Игра престолов", "Дивный новый мир"), Ребекка Джонсон ("Дрянь").

В кино - с 7 октября.