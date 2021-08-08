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Вышел русский трейлер "Демоника" - хоррора режиссера "Района №9"

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    08.08.2021, 17:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован новый локализованный трейлер фильма ужасов "Демоник" - картины, которую Нил Бломкамп, постановщик "Района №9" и "Элизиума", по-тихому снял на карантине.

Фото: youtube.com/ Hulu
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Ролик размещен на YuTube-канале компании Megogo Distribution и более щедро, чем предыдущие, раскрывает детали произведения.

При этом картина представлена прокатчиком как "уникальный проект с оригинальным сюжетом и завораживающими спецэффектами".

По центру истории - Карли, которая никогда не могла понять причину жестокости своей матери, виновной в смерти нескольких десятков человек.

Фото: youtube.com/ Солнцепёк
Вышел трейлер военного фильма "Солнцепёк" о событиях в ЛНР

Много лет спустя после трагедии тайная ватиканская организация пообещала дать девушке ответы. А именно - благодаря новому устройству виртуальной реальности, позволяющему внедряться с сознания других людей, Карли проникнет в разум матери. Где столкнется с древним злом. И стоит ли говорить, что ситуация немедленно начинает выходить из под контроля - демон стремится проникнуть и в ее душу, вырываясь в реальный мир.

В ролях - Карли Поуп, Крис Мартин, Майкл Роджерс и Натали Болтт.

В кино - с 23 сентября.

Ранее Бломкамп рассказал о сиквеле "Района №9".

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