Вышел русский трейлер "Демоника" - хоррора режиссера "Района №9"

Опубликован новый локализованный трейлер фильма ужасов "Демоник" - картины, которую Нил Бломкамп, постановщик "Района №9" и "Элизиума", по-тихому снял на карантине.

Ролик размещен на YuTube-канале компании Megogo Distribution и более щедро, чем предыдущие, раскрывает детали произведения.

При этом картина представлена прокатчиком как "уникальный проект с оригинальным сюжетом и завораживающими спецэффектами".

По центру истории - Карли, которая никогда не могла понять причину жестокости своей матери, виновной в смерти нескольких десятков человек.

Много лет спустя после трагедии тайная ватиканская организация пообещала дать девушке ответы. А именно - благодаря новому устройству виртуальной реальности, позволяющему внедряться с сознания других людей, Карли проникнет в разум матери. Где столкнется с древним злом. И стоит ли говорить, что ситуация немедленно начинает выходить из под контроля - демон стремится проникнуть и в ее душу, вырываясь в реальный мир.

В ролях - Карли Поуп, Крис Мартин, Майкл Роджерс и Натали Болтт.

В кино - с 23 сентября.

Ранее Бломкамп рассказал о сиквеле "Района №9".