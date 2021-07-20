Нил Бломкамп рассказал о продолжении "Района №9"

Нил Бломкамп, создатель "Района №9", как известно, снимает продолжение своего знаменитого фантастического фильма 2009 года, получившего четыре номинации "Оскара", включая главную.

Сейчас он поделился подробностями о ленте, передаёт IGN.

В частности, по его словам, фильм, который получит оригинальное название "Район №10", у него с коллегами ушло немало времени на поиск достойной сиквела идеи.

"Район №9" был вдохновлён нелицеприятным эпизодом истории родины режиссёра - ЮАР. Новый же фильм возьмёт за основу период из истории США, сообщил он, не уточнив, о чём речь. Однако, судя по тому, что первая картина явно отсылала к апартеиду, можно предположить, что теперь речь пойдёт о рабстве.

Между тем к выходу готовится хоррор Бломкампа "Демоник". Российская премьера - 29 июля.