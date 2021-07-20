Новости

В Сети появились красивые постеры "Дюны" 20:00
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 19:27
Появились фото со съемок сериала по игре The Last of Us 19:18
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 19:10
Вышел русский трейлер "Последней дуэли" Ридли Скотта 18:36

Нил Бломкамп рассказал о продолжении "Района №9"

Новости
    20.07.2021, 19:41
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Нил Бломкамп, создатель "Района №9", как известно, снимает продолжение своего знаменитого фантастического фильма 2009 года, получившего четыре номинации "Оскара", включая главную.

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Игры престолов" снимет сериал по "Интервью с вампиром"

Сейчас он поделился подробностями о ленте, передаёт IGN.

В частности, по его словам, фильм, который получит оригинальное название "Район №10", у него с коллегами ушло немало времени на поиск достойной сиквела идеи.

"Район №9" был вдохновлён нелицеприятным эпизодом истории родины режиссёра - ЮАР. Новый же фильм возьмёт за основу период из истории США, сообщил он, не уточнив, о чём речь. Однако, судя по тому, что первая картина явно отсылала к апартеиду, можно предположить, что теперь речь пойдёт о рабстве.

Между тем к выходу готовится хоррор Бломкампа "Демоник". Российская премьера - 29 июля.

Новости

Режиссер "Игры престолов" снимет сериал по "Интервью с вампиром" 17:41
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
У нового "Блэйда" появился режиссер 17:17
В Перми начали снимать новый сезон сериала "Реальные пацаны" 15:53
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер нового "Броска кобры" 15:04
Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса 14:43
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
У экранизации The Last of Us будет беспрецедентный бюджет 19.07.2021
Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 19.07.2021
Вышел трейлер постапокалиптического триллера Эммериха "Чужая Земля" 19.07.2021
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ We Got This Covered
Вышел трейлер финала "Ходячих мертвецов" с Риком Граймсом 19.07.2021
Вышел первый тизер сериала про куклу-убийцу Чаки 17.07.2021
Вышел трейлер третьей части хоррор-антологии Netflix "Улица страха" 14.07.2021