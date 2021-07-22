Вышел новый трейлер хоррора Бломкампа про техно-экзорцизм "Демоник"

На YouTube-канале компании IFC Films представлен новый трейлер фильма ужасов "Демоник" (Demonic). Это картина режиссера культового "Района №9" Нила Бломкампа, которую он снял по собственному сценарию, сидя на карантине.

Отметим, что это первая полнометражка постановщика с 2015 года.

В центре истории - женщина, которой придется с помощью технологии виртуальной реальности войти в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более двадцати человек.

В ролях: Карли Поуп ("Блудливая Калифорния"), Терри Чен ("Хроники Риддика"), Крис Мартин ("Сверхъестественное"), Натали Болт ("Район №9") и Майкл Роджерс ("Секретные материалы").

Предыдущий трейлер ленты, локализованный, смотрите здесь.

Недавно Бломкамп рассказал о сиквеле "Района №9".