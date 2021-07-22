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Вышел новый трейлер хоррора Бломкампа про техно-экзорцизм "Демоник"

Новости
    22.07.2021, 12:49
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

На YouTube-канале компании IFC Films представлен новый трейлер фильма ужасов "Демоник" (Demonic). Это картина режиссера культового "Района №9" Нила Бломкампа, которую он снял по собственному сценарию, сидя на карантине.

Фото: kinopoisk.ru
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Отметим, что это первая полнометражка постановщика с 2015 года.

В центре истории - женщина, которой придется с помощью технологии виртуальной реальности войти в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более двадцати человек.

В ролях: Карли Поуп ("Блудливая Калифорния"), Терри Чен ("Хроники Риддика"), Крис Мартин ("Сверхъестественное"), Натали Болт ("Район №9") и Майкл Роджерс ("Секретные материалы").

Предыдущий трейлер ленты, локализованный, смотрите здесь.

Недавно Бломкамп рассказал о сиквеле "Района №9".

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