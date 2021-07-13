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Вышел русский трейлер "Демоника" от режиссера "Района №9"

Новости
    13.07.2021, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован локализованный трейлер фильма ужасов "Демоник" (Demonic), который создатель "Района №9" Нил Бломкамп тихо снял на карантине.

Фото: kinopoisk.ru
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Официальный синопсис проекта звучит следующим образом. "В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей".

В центре истории - женщина, которой "придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более двадцати человек". Цель зловещего мероприятия - отыскать истинную причину ее жестокости.

В ролях: Карли Поуп ("Блудливая Калифорния"), Терри Чен ("Хроники Риддика"), Крис Мартин ("Сверхъестественное"), Натали Болт ("Район №9"), Майкл Роджерс ("Секретные материалы").

Бломкамп - режиссер, сценарист и сопродюсер.

Российская премьера - уже 29 июля.

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