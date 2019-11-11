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Новая "Семейка Аддамс" вновь возглавила российский прокат

Новости
    11.11.2019, 14:00
Текст:   Олег Усков

Полнометражный мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) продолжает лидировать по кассовым сборам в прокате России и стран СНГ, собрав за неделю еще 157,5 миллиона рублей, таким образом доведя общую кассу до более чем 708 миллионов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, приведенные порталом kinobusiness.com.

Наш отзыв.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
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Второе место - единственная в списке премьера недели - "Доктор Сон" (Doctor Sleep) Майка Флэнегана, сиквел "Сияния", тепло встреченный автором литературного первоисточника - Стивеном Кингом. Российские сборы ленты на старте - чуть более 128 миллионов.

Наша рецензия.

Третья строчка - "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) режиссера Хоакима Роннинга с Анджелиной Джоли в титульной роли. За четыре недели картина собрала уже 2 043 700 000 рублей, из которых 113 миллионов - за минувшие выходные.

Наша рецензия на картину - здесь.

"Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate), шестой фильм линейки, при этом принципиально игнорирующий события с третьего по пятый, - четвертое место: 88 миллионов рублей за неделю и 476 - за две.

Наш отзыв.

Замыкает пятерку отечественный триллер с натерпевшейся Асмус и Петровым "Текст" - 317 миллионов сборов за три недели, из которых 48 - за прошедшую.

Наша рецензия.

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