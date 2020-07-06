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Хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал

Новости
    06.07.2020, 19:35
Текст:   Евгения Акулова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Известную повесть фантаста Джона Уиндема "Кукушки Мидвича" снова экранизируют. На этот раз за историю тихой британской деревушки, ставшей прибежищем загадочных пришельцев, возьмется лидер европейского телевещания корпорация Sky.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, разработкой мини-сериала займется соискатель "Эмми" Дэвид Фарр, работавший над фильмом "Ханна. Совершенное оружие" и выступавший сценаристом в "Ночном администраторе". Ожидается, что в новом научно-фантастическом проекте будет 8 эпизодов. Дата выхода хоррора пока не сообщается.

Книга "Кукушки Мидвича" увидела свет в 1957 году и сразу заслужила одобрение критиков. История разворачивается в небольшом поселении Мидвич, который однажды посещают инопланетяне. Во время визита пришельцев местные жители внезапно теряют сознание и погружаются в глубокий сон. Спустя несколько часов таинственный купол над городком исчезает, и люди приходят в себя. Вот только позже выясняется, что все женщины поселения забеременели. Появившиеся на свет 30 девочек и 31 мальчик похожи как родные братья и сестры - с платиновыми волосами и странными глазами. При этом дети невероятно быстро растут и обладают пугающими местных жителей паранормальными способностями.

Новый проект Sky станет далеко не первой попыткой перенести сюжет романа на экран. Начал эстафету вышедший в 1960 году триллер Вульфа Рилла "Деревня проклятых". Тогда малобюджетный хоррор не сумел выстрелить в бокс-офисе, однако получил хорошие отзывы в прессе и спустя 4 года даже отважился на продолжение под названием "Дети проклятых". А в 1995 году появился одноименный ремейк мастера ужасов Джона Карпентера, который хоть и получил "Золотую малину", но по сей день считается самой известной экранизацией "кукушат".

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