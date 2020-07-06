Хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал

Известную повесть фантаста Джона Уиндема "Кукушки Мидвича" снова экранизируют. На этот раз за историю тихой британской деревушки, ставшей прибежищем загадочных пришельцев, возьмется лидер европейского телевещания корпорация Sky.

Как сообщает Deadline, разработкой мини-сериала займется соискатель "Эмми" Дэвид Фарр, работавший над фильмом "Ханна. Совершенное оружие" и выступавший сценаристом в "Ночном администраторе". Ожидается, что в новом научно-фантастическом проекте будет 8 эпизодов. Дата выхода хоррора пока не сообщается.

Книга "Кукушки Мидвича" увидела свет в 1957 году и сразу заслужила одобрение критиков. История разворачивается в небольшом поселении Мидвич, который однажды посещают инопланетяне. Во время визита пришельцев местные жители внезапно теряют сознание и погружаются в глубокий сон. Спустя несколько часов таинственный купол над городком исчезает, и люди приходят в себя. Вот только позже выясняется, что все женщины поселения забеременели. Появившиеся на свет 30 девочек и 31 мальчик похожи как родные братья и сестры - с платиновыми волосами и странными глазами. При этом дети невероятно быстро растут и обладают пугающими местных жителей паранормальными способностями.

Новый проект Sky станет далеко не первой попыткой перенести сюжет романа на экран. Начал эстафету вышедший в 1960 году триллер Вульфа Рилла "Деревня проклятых". Тогда малобюджетный хоррор не сумел выстрелить в бокс-офисе, однако получил хорошие отзывы в прессе и спустя 4 года даже отважился на продолжение под названием "Дети проклятых". А в 1995 году появился одноименный ремейк мастера ужасов Джона Карпентера, который хоть и получил "Золотую малину", но по сей день считается самой известной экранизацией "кукушат".