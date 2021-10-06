Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 19

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Журнал
    06.10.2021, 18:24
Текст:   Шамиль Керашев,   Дмитрий Сосновский,   Альберт Сусанин
Регулярно в нашем Telegram-канале - подписывайтесь, чтобы не пропустить! - выходят сравнительно короткие тексты о фильмах, которые нам понравились (но это не значит, что они обязательно понравятся вам). Когда их набирается примерно штук пять, мы их публикуем здесь. А вы читаете и выбираете, что придется по душе. Таков наш замысел.

В этом выпуске: мрачный якутский триллер, кузнечики-каннибалы, два оммажа ретро-хоррорам, рассудительная драма об электорате Трампа.

"Чёрный снег" (2021)

Фото: kinopoisk.ru

Якутское кино на наших глазах за несколько лет совершило мощнейший рывок, превратившись из симпатичного, но сырого и порой наивного локального явления в важный сегмент отечественного кинематографа, достаточно регулярно радующий редким на российском рынке качеством. Мы недавно хвалили отличный фолк-хоррор "Иччи" Костаса Марсаана - хороший повод вспомнить ещё один релиз из крупнейшего субъекта РФ, сценарную и режиссёрскую работу монтажёра "Пугала" (ещё один знаковый якутский проект) Степана Бурнашева "Чёрный снег", которую тоже ни в коем случае не стоит пропускать.

Фото: kinopoisk.ru
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В отдалённых районах республики промышляет доставкой ушлый дальнобойщик Гоша (Федот Львов), снабжающий местное население палёной водкой. Алкоголь быстро расходится среди жителей сурового севера, с тоски стремительно и бесповоротно спивающихся и готовых за несколько бутылок дрянного суррогата заплатить непомерную цену мясом и рыбой, которые ближе к цивилизации можно загнать за приличные деньги. Гоше на беды и падение соплеменников глубоко плевать, и он невозмутимо дерёт с них в три шкуры, цинично пользуясь безвыходным положением несчастных.

Алчность злодея в конце концов доходит до того, что он, в очередной раз успешно обобрав бедняков до нитки, вопреки всем правилам безопасности решает отправиться в дальний маршрут самостоятельно, когда напарник временно выбывает из строя. Далее наступает возмездие по классической формуле "жадность фраера сгубила": посреди бескрайней степи грузовик ломается, а во время попытки ремонта многотонная махина падает Гоше прямо на руку.

Фото: kinopoisk.ru
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Собственно, с этого момента "Чёрный снег" по-настоящему и начинается: жутко натуралистичный, по-садистски подробный, завораживающий холодной реалистичностью рассказ о том, как человек посреди безлюдного на сотни километров заснеженного пространства отчаянно борется за жизнь - Дэнни Бойл с Дэйвом Франко и их "127 часами" отдыхают, честное слово. И, что особенно важно, несмотря на нескрываемую простоту фабулы, ощущения топорного дидактизма удивительным образом не возникает. Вместо него - лишь грусть о том, на что человек зачастую разменивает самого себя.

"Рой" (2020)

Фото: kinopoisk.ru

Слыхали, может, про разведение кузнечиков, тараканов или там сверчков в сельскохозяйственных целях? Насекомые вольготно копошатся на специальных фермах, бурно плодятся, потом их перерабатывают в субстанцию типа муки с высоким содержанием белка, которой можно подкармливать домашнюю птицу, свиней - да и вообще штука в фермерстве, как утверждается, крайне полезная. О чём не понаслышке знает Виржини - героиня фильма "Рой".

Фото: kinopoisk.ru
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Собственно, тем она и занимается: с переменным успехом выращивает саранчу - автоматически, надо сказать, превращая картину в кошмар любого инсектофоба. Правда, так оно в качестве страшилки было бы слишком узко, на слишком ограниченную - пусть даже и немалую - аудиторию рассчитано. Поэтому в какой-то момент протагонистка случайно выясняет, что членистоногие размножаются активнее, если отведают немножко крови (лучше всего человеческой), и мясо им, оказывается, тоже по нраву.

Фото: kinopoisk.ru
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Дальше страшилка, понятно, становится гораздо более универсальной. Притом The Swarm, будучи ярким представителем новой французской жанровой волны, ужасы не просто показывает, но ещё и, как у французов водится, продаёт к ним надстройки - в диапазоне от социальных до персональных. То драмы даст - с оглядкой на семейные проблемы Виржини, на сложные её отношения с детьми, на смерть её мужа, с которой у неё никак не получается смириться. То психологизма очередной энтомологической метафорой добавит. То нынешний аграрный кризис в Евросоюзе прокомментирует: здесь, пожалуй, сразу всё ясно, в дополнительных пояснениях не нуждается.

Фото: kinopoisk.ru
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В общем, главное в таком деле - соблюсти баланс. С одной стороны, грамотно отработать рифмы. С другой - про, собственно говоря, хоррор не забыть. Отдадим должное режиссёру-дебютанту Жюсту Филиппо - он, наверное, чересчур медленно запрягает до кульминации и ещё по мелочам должен подрасти, но в целом справился. Ведь сколько бы его дебютная картина ни жонглировала смыслами, сколько бы в смыслы ни углублялась, на крупном плане в ней остаются насекомые-вампиры. Бессмысленные - и, разумеется, абсолютно беспощадные.

"Классическая история ужасов" (2021)

Фото: kinopoisk.ru

Несколько незнакомцев - врач-мизантроп, украинская блондинка, пьяница-британец, так далее - арендуют фургон, чтобы отправиться в поездку на юг Италии. По пути машина, само собой, попадает в аварию, далее попутчики оказываются в лесу, где их уже поджидает всякое: гнетущая тьма, маньяки в страшных масках, расчленёнка. Ничего, в общем, хорошего.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Парадоксально, но факт: хотя "Классическая история ужасов" на девять десятых состоит из прямолинейных отсылок к голливудским хоррорам разной степени культовости (будь то слэшеры или фолк), рассказывать про неё без спойлеров трудновато - дело, разумеется, в оставшихся десяти процентах. Впрочем, если вы смотрели, например, "Хижину в лесу", большим сюрпризом главный здешний твист не станет: он, конечно, не напрямую оттуда скопирован, но концептуально похож - с важной поправкой на аппенинский колорит.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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В том, собственно, задумка. Режиссёры Де Фео и Стрипполи почти всю дорогу упоённо играют на американской территории, Крейвена цитируют, Хупером притворяются - будто бы и не итальянцы вовсе. Но потом вдруг выворачивают всё в сторону - нет, не джалло даже, не Марио Бавы с Дарио Ардженто, а чуть ли не политической сатиры, причём она-то уже итальянская до мозга костей. Плюс модная нынче метаирония присутствует: везёт гоп-компанию водитель-киноман - персонаж, естественно, не случайный.

Зрелище, признаться, несколько сумбурное, неряшливое, хаотичное; авторы к тому же явно переоценивают своё явно небезграничное остроумие. И тем не менее не проходите мимо: таким вот образом дотошную реконструкцию жанровой классики с её издевательской деконструкцией, кажется, ещё не сочетали. А, ну и да: мафия бессмертна.

"Псих-расчленитель" (2020)

Фото: kinopoisk.ru

Двое отроков, брат и сестра, играя во дворе, случайно откапывают артефакт, в котором заточён древний Эрцгерцог Кошмаров - поработитель миров откуда-то из глубин космоса. И случайно вызволяют его. А к артефакту ещё прилагается такая круглая штука, и кто этой штукой обладает, тому Эрцгерцог Кошмаров обязан подчиняться. По стечению обстоятельств, обладателем штуки становится один из упомянутых отроков - чрезвычайно вредная, упрямая и эгоцентричная девочка, такая сама кого хочешь закошмарит, без всяких эрцгерцогов. Особенно братца она кошмарить любит, совсем затюкала, бедного.

Фото: kinopoisk.ru
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Тем временем о внезапном освобождении могучего изверга прознают его бывшие приспешники, а также орден космических тамплиеров. Причём что одни, что вторые - не самые приятные ребята. Соответственно, пока детишки всячески развлекаются с новым другом - без жертв и разрушений, естественно, не обходится, - параллельно назревает битва абсолютного зла с другим абсолютным злом. В которой добро всё-таки тоже немного восторжествует. Потому как на самом-то деле кино это - семейное. По-своему, конечно.

Фото: youtube.com/ Hulu
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Всё то, чему оммажируют "Очень странные дела", - вся вот эта милая фантастика 80-х - нещадно пародируется и лоб в лоб сталкивается, представьте себе, с "Восставшим из ада" и прочими недетскими старорежимными культовыми опусами категории "Б" и ниже. То есть с теми фильмами, по которым в приличных мейнстримовых кругах не принято открыто ностальгировать, а принято ностальгировать в кругах чуть менее приличных, попроще. Стивен Костански - как раз из таких кругов: ему мы обязаны, среди прочего, трэш-хитами "День отца" и "Мэнборг", замечательный ретро-хоррор "Пустота" - тоже его рук дело.

Фото: kinopoisk.ru
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Новый фильм Костански - бальзам на душу ценителям. Костюмчики, пластический грим, аниматроника и разные ламповые практические эффекты - строго по дедовским, старорежимным рецептам: за полдоллара, из подручных материалов, но с безграничной фантазией. Каждый пришелец, каждый монстр - сам по себе маленький шедевр. Маленькое, скромное, но чертовски изобретательное и смешное кино, в котором, несмотря на его "маленькость", есть место и звёздным войнам с участием гротескных сенобитоподобных инопланетян, и спортивным состязаниям с участием их же (что-то вроде переусложнённых вышибал), и пропаганде семейных ценностей.

"Тихий омут" (2021)

Фото: kinopoisk.ru

Простой американский работяга Билл Бейкер (бейсболка, клетчатая рубаха, бицуха, морда кирпичом) едет из Стиллуотера, штат Оклахома, в Марсель. Там у него дочь, которую посадили в тюрьму по обвинению в убийстве. Билл однако предполагает, что дело нечисто, а суд был несправедлив, - и чем дальше, тем больше предположения становятся похожи на уверенность.

Фото: kinopoisk.ru
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Предыдущий фильм Тома Маккарти, старательная драма про честных журналистов Boston Globe, отчаянно хотел казаться чем-то масштабным - едва ли не притчей об Америке, покинутой Богом; получилось так себе. "Тихий омут" - ещё одна, теперь уже вполне удачная попытка перейти от частного к общему: здесь тоже реальная история в основе (гуглим "Аманда Нокс") и тоже выводы о Соединённых Штатах. Вернее о том, как они со слоновьим изяществом навязывают загранице свои представления о справедливости.

Фото: kinopoisk.ru
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Слона играет Мэтт Дэймон - крепкий, рукастый, уверенный в себе, он и унитаз починит, и лампочку вкрутит; голосовал сами знаете, за кого. Типичный, в общем, представитель "глубинного народа" - лужаечно-флаговый патриот, выросший, очевидно, на кино с Клинтом Иствудом. Всецело положительный парень с той лишь присущей таким парням проблемой, что слишком сильно он верит в американскую непогрешимость. И никакое столкновение культур, никакой роман с француженкой, никакие шесть месяцев в Европе обратного ему не докажут.

Фото: youtube.com/ Netflix
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А может всё-таки докажут. Маккарти оставляет финал приоткрытым пусть не для трактовок, но для рефлексии. До финала намешано всякое: сентиментальное на вечную тему отцов и детей, ироничное на тему стереотипов об электорате Трампа, напряжённое - с потенциалом триллера в духе "Заложницы". Впрочем, последнего тут самый минимум - тон у Stillwater преимущественно спокойный, рассудительный. В самый раз для вдумчивого домашнего просмотра. Ну и Дэймон, конечно, прекрасный.

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