У "Очень странных дел" могут появиться спин-оффы

Коммерческий директор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос в ходе интервью на Code Conference, отвечая на вопросы о впечатляющих результатах просмотра третьего сезона "Очень странных дел", дал понять, что у шоу могут быть спин-оффы.

"Очень странные дела" - это зарождающаяся франшиза", - передаёт Deadline слова Сарандоса.

Ранее циркулировали слухи, что Милли Бобби Браун ("Одиннадцать") может обзавестись проектом на Netflix на собственных условиях.

Четвёртый сезон "Очень странных дел" выйдет в 2022 году.

Также на Netflix вышел фильм "Энола Холмс", где Браун сыграла главную роль и выступила в роли продюсера. У картины заявлен сиквел.