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У "Очень странных дел" могут появиться спин-оффы

Новости
    28.09.2021, 18:37
Текст:   Анастасия Николаева

Коммерческий директор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос в ходе интервью на Code Conference, отвечая на вопросы о впечатляющих результатах просмотра третьего сезона "Очень странных дел", дал понять, что у шоу могут быть спин-оффы.

Фото: kinopoisk.ru
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"Очень странные дела" - это зарождающаяся франшиза", - передаёт Deadline слова Сарандоса.

Ранее циркулировали слухи, что Милли Бобби Браун ("Одиннадцать") может обзавестись проектом на Netflix на собственных условиях.

Четвёртый сезон "Очень странных дел" выйдет в 2022 году.

Также на Netflix вышел фильм "Энола Холмс", где Браун сыграла главную роль и выступила в роли продюсера. У картины заявлен сиквел.

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