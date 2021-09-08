Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс"

Полнометражная анимационная комедия "Семейка Аддамс: Горящий тур", продолжение мультфильма 2019 года, получила локализованный трейлер. Он есть на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

"Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка?" - спрашивает пространство перед собой синопсис. Тут же отвечая: "Срочно планировать самый жуткий отпуск!"

Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер "загружаются в семейный походный катафалк и выдвигаются навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом".

Например, помимо терроризируемых Аддамсами ни в чем не повинных обывателей мы встретимся на экране с кузеном Итом. Заметно усохшим, но всё так же восхитительно шерстистым.

На оригинальной озвучке - Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Оскар Айзек, Билл Хейдер, Бетт Мидлер и рэпер Снуп Догг.

В кино - с 7 октября.

Ранее сообщалось, что найдены актеры на роли Гомеса, Мартиши и Уэнсдей в сериале-спин-оффе "Аддамсов", который снимет Тим Бёртон.