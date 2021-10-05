Новости

Умер режиссер "Бумбараша" и "Королей и капусты" Николай Рашеев 17:23
Один из создателей "Аббатства Даунтон" Пилчер умер от COVID в 53 года 16:37
Умер актер Вагиф Шарифов 16:16
HBO показала первый отрывок из сериала "Миротворец" Джеймса Ганна 15:40
Вышел трейлер хоррор-антологии "За пределами" 15:11

Чего ждать от нового российского сериала "Пингвины моей мамы"

Журнал
    05.10.2021, 18:38
Текст:   Дмитрий Сосновский
Встречаем ещё один сериал о подростковых проблемах - завтра в онлайн-кинотеатре KION стартуют "Пингвины моей мамы". Только, в отличие от недавних микрозарисовок "Шестнадцать+", рассчитана новая драма на вполне взрослую аудиторию.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Наталия Мещанинова, соратница Бориса Хлебникова (в частности, она писала сценарии к фильму "Аритмия" и сериалу "Шторм", с ним же сочиняла "Сердце мира", которое ставила сама, снимала его "Обычную женщину"), взяла на главную роль сына режиссёра Макара (отец выступил продюсером). Для Хлебникова-младшего "Пингвины" стали экранным дебютом (и его можно только похвалить).

Фото: kinopoisk.ru
Фильм бондианы "Не время умирать": возвращайся в двадцатый свой век

Его герой - Гоша, 15-летний парень из не совсем обычной московской семьи. У него два брата и сестра. Но есть существенный нюанс: только он один приходится своим родителям биологическим потомком. Те - в первую очередь, мама (Александра Урсуляк) - прямо-таки одержимы идеей спасения бездомных детей. Отец (Алексей Агранович), судя по всему, поначалу относился к благородным порывам супруги с симпатией, но теперь его терпение явно иссякает. А последней каплей грозит стать инициированное ею появление ещё одного, четвёртого приёмыша.

Новый член семьи ко всему прочему страдает психическим расстройством, ведёт себя безобразно и небезопасно для окружающих. Кроме стремительно теряющей связь с реальностью в альтруистическом угаре матери, все, и без того не слишком довольные самим фактом появления нового жильца, смотрят на паренька как минимум косо. Особенно, конечно, возмущён единственный родной ребёнок - Гоша, которого ещё и выселили из собственной комнаты.

В бегстве от царящего дома инфернального хаоса Гоша находит отдушину у "свободного микрофона" в клубе начинающих комиков. Где ему не без труда удаётся стать своим и даже обзавестись своеобразным амплуа "злого п****ка". Здесь Мещанинова объединяет модную тему тинейджерских переживаний с ещё одним набирающим заметную популярность трендом - стендапом. Как и героиня другого сериала этого года - "Я не шучу" - Гоша пытается смехом защититься от тяжёлой реальности.

Фото: kinopoisk.ru
"Веном 2": правильный сиквел в меру удачного кинокомикса

Но, похоже, юношеская горячность совсем скоро сыграет с ним злую шутку - к третьей серии у него уже начинаются проблемы в школе, а не за горами - обиды домашних, о которых ему тоже есть что рассказать гогочущей публике. Например, эти самые мамины пингвины из названия отсылают к интимному семейному секрету. Плюс - непростые отношения между его новыми друзьями, ребятами постарше и погрубее.

Как комедия "Пингвины", в отличие от "Я не шучу", не работает, да и не пытается. Это вполне закономерно - достаточно достоверно отображённый юмор юных любителей, конечно, не может соревноваться с едкой иронией опытной женщины под пятьдесят с большим бэкграундом и ворохом накопленных за полвека жизненных проблем. Но драма вырисовывается интересная - благо в этом жанре Мещанинова давно зарекомендовала себя как настоящий мастер.

Новости

Появился трейлер российской драмы с Александром Палем "День мертвых" 14:08
Умерла актриса Херта Штааль 14:01
Вышел русский трейлер мультфильма "Даже мыши попадают в рай" 13:54
Умерла актриса и танцовщица Чжоу Цзе 13:43
Вышел трейлер драмы "Молоко птицы" с Еленой Лядовой 13:30
⧣ Россия
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Александр Ширвиндт прокомментировал свой уход из Театра Сатиры 13:19
"Игра в кальмара" возглавила топ-10 недели "КиноПоиска" 11:33
Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом 11:03
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ SvD
От рака умер актер Томас Норстрём 13:28
Вышел первый трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:09
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в сентябре 10:47
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Balenciaga
Видео: спецэпизод "Симпсонов" открыл показ модного бренда 04.10.2021
Появился тизер "Доктора Кто" 04.10.2021
Netflix показал трейлер комедийного фильма ужасов "Поездка" 04.10.2021