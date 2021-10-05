Чего ждать от нового российского сериала "Пингвины моей мамы"

Наталия Мещанинова, соратница Бориса Хлебникова (в частности, она писала сценарии к фильму "Аритмия" и сериалу "Шторм", с ним же сочиняла "Сердце мира", которое ставила сама, снимала его "Обычную женщину"), взяла на главную роль сына режиссёра Макара (отец выступил продюсером). Для Хлебникова-младшего "Пингвины" стали экранным дебютом (и его можно только похвалить).

Его герой - Гоша, 15-летний парень из не совсем обычной московской семьи. У него два брата и сестра. Но есть существенный нюанс: только он один приходится своим родителям биологическим потомком. Те - в первую очередь, мама (Александра Урсуляк) - прямо-таки одержимы идеей спасения бездомных детей. Отец (Алексей Агранович), судя по всему, поначалу относился к благородным порывам супруги с симпатией, но теперь его терпение явно иссякает. А последней каплей грозит стать инициированное ею появление ещё одного, четвёртого приёмыша.

Новый член семьи ко всему прочему страдает психическим расстройством, ведёт себя безобразно и небезопасно для окружающих. Кроме стремительно теряющей связь с реальностью в альтруистическом угаре матери, все, и без того не слишком довольные самим фактом появления нового жильца, смотрят на паренька как минимум косо. Особенно, конечно, возмущён единственный родной ребёнок - Гоша, которого ещё и выселили из собственной комнаты.

В бегстве от царящего дома инфернального хаоса Гоша находит отдушину у "свободного микрофона" в клубе начинающих комиков. Где ему не без труда удаётся стать своим и даже обзавестись своеобразным амплуа "злого п****ка". Здесь Мещанинова объединяет модную тему тинейджерских переживаний с ещё одним набирающим заметную популярность трендом - стендапом. Как и героиня другого сериала этого года - "Я не шучу" - Гоша пытается смехом защититься от тяжёлой реальности.

Но, похоже, юношеская горячность совсем скоро сыграет с ним злую шутку - к третьей серии у него уже начинаются проблемы в школе, а не за горами - обиды домашних, о которых ему тоже есть что рассказать гогочущей публике. Например, эти самые мамины пингвины из названия отсылают к интимному семейному секрету. Плюс - непростые отношения между его новыми друзьями, ребятами постарше и погрубее.

Как комедия "Пингвины", в отличие от "Я не шучу", не работает, да и не пытается. Это вполне закономерно - достаточно достоверно отображённый юмор юных любителей, конечно, не может соревноваться с едкой иронией опытной женщины под пятьдесят с большим бэкграундом и ворохом накопленных за полвека жизненных проблем. Но драма вырисовывается интересная - благо в этом жанре Мещанинова давно зарекомендовала себя как настоящий мастер.