Вышел трейлер российской драмы о стендапе "Пингвины моей мамы"

В Сети сегодня состоялась премьера трейлера нового российского сериала "Пингвины моей мамы".

Режиссёр и сосценаристка - Наталия Мещанинова, ставившая "Школу", "Обычную женщину" и "Сердце мира", автор сценариев "Аритмии", "Шторма" и "Войны Анны".

Главный герой - 15-летний москвич Гоша, мечтающий стать стендапером. Его играет сын Бориса Хлебникова Макар, это его дебют в кино. Родные родители Гоши (Алексей Агранович и Александра Урсуляк) одержимы идеей спасения бездомных детей - они усыновили троих и готовятся принять в семью четвёртого. Что у Гоши понимания не вызывает, и способом выпустить пар он делает стендап. А это, в свою очередь, не слишком радует родителей, о которых он откровенничает на сцене.

Борис Хлебников выступил в качестве сопродюсера.

Первые две серии выйдут в онлайн-кинотеатре KION 6 октября.