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Вышел трейлер российской драмы о стендапе "Пингвины моей мамы"

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    21.09.2021, 15:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

В Сети сегодня состоялась премьера трейлера нового российского сериала "Пингвины моей мамы".

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссёр и сосценаристка - Наталия Мещанинова, ставившая "Школу", "Обычную женщину" и "Сердце мира", автор сценариев "Аритмии", "Шторма" и "Войны Анны".

Главный герой - 15-летний москвич Гоша, мечтающий стать стендапером. Его играет сын Бориса Хлебникова Макар, это его дебют в кино. Родные родители Гоши (Алексей Агранович и Александра Урсуляк) одержимы идеей спасения бездомных детей - они усыновили троих и готовятся принять в семью четвёртого. Что у Гоши понимания не вызывает, и способом выпустить пар он делает стендап. А это, в свою очередь, не слишком радует родителей, о которых он откровенничает на сцене.

Борис Хлебников выступил в качестве сопродюсера.

Первые две серии выйдут в онлайн-кинотеатре KION 6 октября.

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