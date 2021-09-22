Чего ждать от нового российского молодежного сериала "Шестнадцать+"

Премьера ещё одного, который так и называется - "Шестнадцать+" (с ироничным рейтингом "18+"), состоялась на текущем "Кинотавре", а теперь новые серии выходят в онлайн-кинотеатре KION. Мы посмотрели пять из десяти (в общем доступе пока только две, восемь следующих будут выходить по одной в день) и рассказываем о впечатлениях.

От других проектов, посвящённых смежным темам, "Шестнадцать+" отличается довольно оригинальной концепцией. Это - антология маленьких (примерно от 7 до 20 минут) зарисовок из жизни подростков, между собой не связанных. Причём сюжет каждого из эпизодов основан на какой-то песне. Музыка подобрана с учётом основной целевой аудитории, так что представителям поколений постарше следует быть готовыми - популярные среди нынешних шестнадцатилеток (плюс-минус) треки без потерь выдержит не каждый.

Например, герой серии "Маё", успевший уже отсидеть несколько лет, готов на что угодно, лишь бы вновь пережить минуты близости со своей бывшей девушкой, давно уже вычеркнувшей его из своей жизни. Неважно, что это грозит воплощением в жизнь знаменитой формулы "украл - выпил - в тюрьму", главное - как раз та самая романтика, возможность "до тебя добраться и согреться", как и поётся в песне-саундтреке (вполне себе невыносимой - мы предупреждали). А там хоть трава не расти.

В целом тематика неожиданностью не отличается, как иногда и подача - другой эпизод, например, целиком посвящён страданиям девушки, сохнущей по "крутому парню" постарше на вечеринке. Есть, впрочем, и более оригинальные подходы - как в серии "Хейт", где влиятельная мамаша (Виктория Толстоганова) слетает с катушек после попытки самоубийства затравленной однокашниками дочери и организовывает жёсткий и асимметричный ответ обидчикам. Настолько жёсткий и асимметричный, что в какой-то момент (причём не в самый очевидный) понимает: она перегнула палку.

Авторы другого, ещё более неоднозначного эпизода, пытаются совместить проблематику ранней любви со сложностями адаптации детей иммигрантов в современном российском обществе. И довольно бесцеремонно подводят главную героиню, девочку-таджичку (по имени, представьте себе, Манижа), ушедшую было к русскому парню от соотечественника, к выводам и противопоставлениям не самым продуктивным.

Персонаж самой длинной (из виденных нами) новеллы одержим необходимостью быть нужным, что превращает его почти в маньяка. Выглядит, пожалуй, не слишком реалистично, но наверняка среди части молодёжной публики отклик найдёт - для того, похоже, и снималось. Видимо, это будет главным мерилом успеха всего проекта "Шестнадцать+" (несмотря на максимальную возрастную маркировку). Тем более что впереди, судя по трейлеру, развитие особенно "прогрессивных" и "актуальных" тем.