Новости

В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта" 12:14
Вышел трейлер второй части новой "Семейки Аддамс" 12:01
Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 11:54
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым 11:30
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон 11:19

Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей

Новости
    08.07.2021, 11:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Таджикско-российская певица Манижа, представлявшая РФ на "Евровидении" в этом году, рассказала, во сколько обошлась её поездка на конкурс.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Умер Дживан Гаспарян

Речь идёт более чем о десяти миллионах рублей, сообщила артистка в интервью РИА Новости. Часть суммы оплатил Первый канал.

"Первый канал оплатил заявку, и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер", - пояснила Манижа.

Также в 2021 году потребовалось больше денег в связи с пандемией: всем участникам потребовалось создать резервное видео своего выступления на случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн. Эту сумму певица и Первый канал поделили пополам.

Песенный конкурс "Евровидение" в этом году состоялся в Роттердаме в мае. Манижа с песней Russian Woman заняла там девятое место. Первой стала итальянская группа Maneskin.

Новости

У актрисы Татьяны Догилевой диагностировали коронавирусную пневмонию 10:51
Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
Вышел русский трейлер "Босса-молокососа 2" 10:41
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
⧣ Россия
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Петра Мамонова начнут выводить из комы 07.07.2021
"Мамочка дома": Юлия Меньшова выложила фото с Верой Алентовой 07.07.2021
Представители театра: Вера Алентова не в реанимации 07.07.2021
⧣ музыка
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 07.07.2021
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 06.07.2021
Духовник лежащей в коме певицы МакSим прокомментировал ситуацию 06.07.2021
⧣ Евровидение
Фото: Sander Koning / ANP / AFP
Названы самые популярные песни "Евровидения" 22.05.2021
Little Big вернулись к корням в новом видео We Are Little Big 21.05.2021
Сергей Лазарев усомнился в перспективах Манижи на "Евровидении" 04.05.2021