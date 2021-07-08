Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей

Таджикско-российская певица Манижа, представлявшая РФ на "Евровидении" в этом году, рассказала, во сколько обошлась её поездка на конкурс.

Речь идёт более чем о десяти миллионах рублей, сообщила артистка в интервью РИА Новости. Часть суммы оплатил Первый канал.

"Первый канал оплатил заявку, и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер", - пояснила Манижа.

Также в 2021 году потребовалось больше денег в связи с пандемией: всем участникам потребовалось создать резервное видео своего выступления на случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн. Эту сумму певица и Первый канал поделили пополам.

Песенный конкурс "Евровидение" в этом году состоялся в Роттердаме в мае. Манижа с песней Russian Woman заняла там девятое место. Первой стала итальянская группа Maneskin.