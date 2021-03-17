Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре

Глава Минкульта Ольга Любимова скептически отозвалась о музыкальном конкурсе "Евровидение", заявив, что к культуре он не имеет никакого отношения - "и не имел никогда".

В результате национального отбора представительницей России на конкурсе стала певица Манижа, что вызвало большой резонанс и неоднозначную общественную реакцию. Комментируя предположение о том, что в ведомство может поступить петиция с требованием пересмотреть результаты отбора, Любимова заявила, что министерство культуры вообще не заинтересовано в "Евровидении".

"Я считаю, что министерство культуры в принципе в Евровидении не должно принимать участие, потому что это конкурс, честно говоря, так себе. У нас прекрасная новость: у нас будет конкурс Рахманинова - вот это большая радость, к юбилею Рахманинова, 150 лет... Самое главное, что у нас помимо конкурса Чайковского появляется конкурс Рахманинова, это огромная моя радость. Я совершенно уверена, что эти два конкурса никак не пересекутся, результаты конкурса Рахманинова нас порадуют", - приводит РИА Новости слова министра, сказанные в ходе заседание комитета Государственной думы по культуре.

По словам Любимовой, её этот конкурс не интересует, так как его качество "заставляет беспокоиться".

В этом году "Евровидение" пройдёт в Роттердаме с 18 по 22 мая. Выступления пройдут вживую, но количество членов национальных делегаций будет сокращено в связи с эпидемией коронавируса. В прошлом году по той же причине конкурс "Евровидение", где Россию должна была представлять группа Little Big, не состоялся.