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Видео на песню Манижи для "Евровидения" набрало более 1 млн просмотров

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    11.03.2021, 17:25
Текст:   Олег Усков

У российско-таджикской певицы Манижи, которая по результатам голосования отправится в Роттердам представлять нашу страну на "Евровидении-2021", предсказуемо всё бодренько.

Фото: youtube.com/ beegees
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Видео на конкурсный трек артистки Russian Woman ("Русская женщина") только что преодолел на официальном YouTube-канале конкурса отметку в миллион просмотров - это за сутки.

Впрочем, соотношение отметок "нравится" и "не нравится" не особо обнадеживает - "пальцев" вниз довольно много.

Между тем новое видео неорейв-проекта Little Big, которые должны были ехать на "Евровидение" в прошлом году, а в этом от мероприятия корректно самоустранились, посмотрели уже более 4 670 300 раз.

Манижа Сангин 29 лет, родилась в Душанбе. В конкурсах и фестивалях участвует с 12 лет. Номинант MTV Europe Music Awards 2020 года в категории "Лучший российский исполнитель".

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