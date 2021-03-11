Новый клип Little Big собрал более 4,5 млн просмотров

Электронная группа Little Big, которая не поедет в этом году на "Евровидение" (а поедет певица Манижа), продолжает быть в тренде безо всяких международных конкурсов.

Клип на новую песню группы Sex Machine, собравший за первые три часа полмиллиона, за сутки - больше двух миллионов, за пару дней получил уже свыше 4,5 миллиона просмотров на YouTube. Цифра, конечно, будет расти и дальше.

Соотношение лайков к дизлайкам - 278 тысяч против 31 тысячи. В комментариях - традиционный холивар между теми, кому понравилось, и теми, кто считает, что Little Big "уже не те".

Напомним, вчера на официальном YouTube-канале "Евровидения" был опубликован ролик с выступлением Манижи. У таджикско-российской артистки достижения поскромнее - 872 тысячи просмотров за сутки, 47 тысяч лайков при 21 тысяче дизлайков.