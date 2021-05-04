Сергей Лазарев усомнился в перспективах Манижи на "Евровидении"

Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на "Евровидении" (в 2016 и 2019 годах) и оба раза занявший третье место, прокомментировал решение в этом году отправить на конкурс певицу Манижу.

По мнению Лазарева, в отборе не хватало конкуренции - "должно быть больше участников и красочное шоу", а трёх претендентов недостаточно. При этом, если бы решал Сергей, он бы отправил Зиверт, так как "она узнаваема".

Победу Манижи на "Евровидении" Лазарев считает маловероятной, хотя она "классная и самобытная".

"Но насколько это для "Евровидения" - вопрос. Во-первых, она поет на русском. Это серьёзный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что она хотела сказать. Баллы определенно будут ниже", - пояснил свою позицию Лазарев в интервью FAMETIME TV.

"Во-вторых, тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах. Люди будут сравнивать, и, возможно, это сравнение окажется не в пользу Манижи", - полагает певец.

Напомним, решение отправить на песенный конкурс Манижу вызвал большой общественный резонанс и жаркие споры. В частности, такой выбор раскритиковали сенаторы Валентина Матвиенко и Алексей Пушков, а Следственный комитет проверял песню Russian Woman "на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".

Отметим, прошлогоднее решение делегировать на "Евровидение" группу Littler Big Лазарев одобрил. Но выступление по известным причинам так и не состоялось, а на следующий конкурс музыкальный коллектив решил не ехать.

"Евровидение" пройдёт в Роттердаме 18-22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале.