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31.03.2021 14:14
Рубрика: Культура

Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запросить у "Первого канала" информацию о правилах голосования за кандидатов на "Евровидение".

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
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Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая раскритиковала и костюм, и танцы, и саму песню певицы Манижи "Русская женщина", которая будет представлять Россию на конкурсе по результатам национального отбора.

Афанасьева заявила, что лирическая героиня песни не отражает образ русской женщины, а ее взгляды противоречат ценностям общества.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила коллеге запросить у "Первого канала" сведения о том, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России. "Как-то все очень странно, мягко говоря", - сказала глава СФ.

Говоря же о песне Манижи, спикер заметила - "кони, люди, какой-то бред, я не понимаю, о чем это".

Культура Музыка Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации "Евровидение-2021"

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