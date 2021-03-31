Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запросить у "Первого канала" информацию о правилах голосования за кандидатов на "Евровидение".

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая раскритиковала и костюм, и танцы, и саму песню певицы Манижи "Русская женщина", которая будет представлять Россию на конкурсе по результатам национального отбора.

Афанасьева заявила, что лирическая героиня песни не отражает образ русской женщины, а ее взгляды противоречат ценностям общества.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила коллеге запросить у "Первого канала" сведения о том, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России. "Как-то все очень странно, мягко говоря", - сказала глава СФ.

Говоря же о песне Манижи, спикер заметила - "кони, люди, какой-то бред, я не понимаю, о чем это".