Сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи "барахлом"

Сенатор Алексей Пушков поддержал свою коллегу Валентину Матвиенко и раскритиковал певицу, которой выпала честь представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Напомним, девушка по имени Манижа уже 18 мая в рамках первого полуфинала исполнит песню Russian Woman. "Печально все это. Как и песня Манижи - барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю", - поделился своим мнением политик. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале.

Ранее свое недовольство по поводу музыкальный композиции, выбранной для европейского конкурса, выразила Валентина Матвиенко (спикер Совфеда). "Кто не знаком с текстом этой песни - рекомендую. Кони, люди, какой-то бред, я не понимаю, о чем это", - заявила она. И предложила запросить у "Первого канала" информацию, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России.

Песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 40 стран.