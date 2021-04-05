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05.04.2021 06:25
Рубрика: Культура

Сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи "барахлом"

Певица Манижа. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Певица Манижа. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Певица Манижа. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков поддержал свою коллегу Валентину Матвиенко и раскритиковал певицу, которой выпала честь представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Напомним, девушка по имени Манижа уже 18 мая в рамках первого полуфинала исполнит песню Russian Woman. "Печально все это. Как и песня Манижи - барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю", - поделился своим мнением политик. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале.

Песков: Участие Манижи в "Евровидении" - не забота Кремля

Ранее свое недовольство по поводу музыкальный композиции, выбранной для европейского конкурса, выразила Валентина Матвиенко (спикер Совфеда). "Кто не знаком с текстом этой песни - рекомендую. Кони, люди, какой-то бред, я не понимаю, о чем это", - заявила она. И предложила запросить у "Первого канала" информацию, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России.

Песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 40 стран.

Культура Музыка Поп-музыка Законодательная власть Совет Федерации "Евровидение-2021"

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