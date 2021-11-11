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Военная драма о гибели российского летчика в Сирии выйдет 18 ноября

Новости
    11.11.2021, 11:27
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российская военная драма "Небо", повествующая о трагической гибели российского летчика Олега Пешкова в Сирии, выйдет в прокат 18 ноября. Об этом сообщает кинокомпания-производитель "Триикс Медиа".

Фото: youtube.com
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Главную роль в картине исполнил Игорь Петренко, в других ролях - Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков, Илья Шакунов, Дмитрий Власкин и другие.

Сюжет фильма основан на реальных событиях ноября 2015 года, когда во время российской военной операции по борьбе с террористами в Сирии погиб летчик Олег Пешков. Когда самолет Пешкова был сбит турецким истребителем, он сам и штурман смогли эвакуироваться, но по ним был открыт огонь. Подполковник Олег Пешков приземлился на вражеской территории и был убит. В картине "Небо" герои встречаются сначала в тренировочном лагере в Крыму, а затем - уже в Сирийской республике.

"Это фильм о мужестве и героизме, о смелости и стойкости русских офицеров, которые, несмотря на все трудности девяностых, не предали себя и Родину", - говорится в описании картины.

Фильм снят при поддержке Министерства обороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что "Небо" следует внести в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

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