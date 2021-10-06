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Появился новый русский трейлер "Французского вестника" Уэса Андерсона

Новости
    06.10.2021, 16:03
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Searchlight Pictures Russia появился второй официальный трейлер к фильму Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun). Премьера в России назначена на 11 ноября.

Фото: youtube.com/ The Asylum - Official Trailers
Трейлер: студия The Asylum сняла свою "Дюну"

Яркий фильм в узнаваемой с первых кадров андерсоновской манере рассказывает историю издания еженедельного альманаха в выдуманном французском городе середины XX века. Издатель собрал три истории разных авторов, и их пересказ на экране выглядит захватывающе.

В ролях - россыпь звезд: Билл Мюррей, Бенисио Дель Торо, Фрэнсис МакДорманд, Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Лея Сейду, Оуэн Уилсон, Матье Амальрик, Лина Кудри, Стефен Парк, Элизабет Мосс, Эдвард Нортон, Сирша Ронан, Кристоф Вальц, Лив Шрайбер, Анжелика Хьюстон, Уиллем Дефо и другие.

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