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Вышел финальный трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом

Новости
    22.10.2021, 12:12
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале WBRussia вышел финальный русскоязычный трейлер фильма "Король Ричард". Премьера в кинотеатрах пройдет 18 ноября.

Фото: YouTube/ SonyPicturesRU
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Ролик довольно подробно рассказывает о трудностях на пути восхождения двух звезд тенниса - Серены и Винус Уильямс. Их отец хочет воспитать "двух Моцартов в одной семье", проводит с девочками ежедневные многочасовые тренировки, борется с собственными страхами и мотивирует дочерей на этом непростом пути.

В трейлере звучит песня Бейонсе Be Alive, добавляя пафоса этой жизненной истории.

Режиссер - Рейнальдо Маркус Грин ("Хороший Джо Белл"), сценарий Зака Бэйлина, в ролях - Санийя Сидни, Деми Синглтон, Джон Бернтал ("Множественные святые Ньюарка", "Те, кто желает мне смерти"), Тони Голдуин ("Уотергейт. Крушение Белого дома"), Дилан МакДермотт ("Голливуд").

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