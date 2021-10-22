Вышел финальный трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом

На YouTube-канале WBRussia вышел финальный русскоязычный трейлер фильма "Король Ричард". Премьера в кинотеатрах пройдет 18 ноября.

Ролик довольно подробно рассказывает о трудностях на пути восхождения двух звезд тенниса - Серены и Винус Уильямс. Их отец хочет воспитать "двух Моцартов в одной семье", проводит с девочками ежедневные многочасовые тренировки, борется с собственными страхами и мотивирует дочерей на этом непростом пути.

В трейлере звучит песня Бейонсе Be Alive, добавляя пафоса этой жизненной истории.

Режиссер - Рейнальдо Маркус Грин ("Хороший Джо Белл"), сценарий Зака Бэйлина, в ролях - Санийя Сидни, Деми Синглтон, Джон Бернтал ("Множественные святые Ньюарка", "Те, кто желает мне смерти"), Тони Голдуин ("Уотергейт. Крушение Белого дома"), Дилан МакДермотт ("Голливуд").