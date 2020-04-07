Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов"

Самого плодовитого в мире шоураннера Райана Мёрфи не останавливает даже пандемия. У него уже готов очередной новый сериал, на этот раз - про закулисье золотого века Голливуда. Который так и называется: "Голливуд". Где обещают затронуть насущные темы гендерного, расового и тому подобного неравенства, царившего в индустрии той чудной поры. При этом, судя по расплывчатым анонсам, нам предложат фантазию на тему "что было бы, если бы всего этого не было".

Естественно, поскольку речь идет о Райане Мёрфи, какие-то прогнозы сейчас делать бессмысленно, так как траектория полета его фантазии не поддается никаким расчетам, за то и любим. Лучше полюбуйтесь на официальную подборку кадров. На них - как знакомые по другим проектам Мёрфи лица (Дэвид Коренсвет из "Политика", Дилан МакДермотт из "Американской истории ужасов"), так и новички. Впрочем, также небезызвестные. В частности - Джим "Шелдон Купер" Парсонс и молодая, но уже ярко сияющая звезда жанрового кино Самара Уивинг.

Gracing your timelines with some first-look photos from #Hollywood, an upcoming series from Ryan Murphy and Ian Brennan about postwar Tinseltown. It stars a cast of icons including Darren Criss, Patti LuPone, Holland Taylor, Dylan McDermott and Jim Parsons (the OG Sheldon!). pic.twitter.com/iBZI8RFgbp — Netflix ANZ (@NetflixANZ) April 6, 2020

Всю подборку целиком можно посмотреть, например, здесь.

В соавторах не значится Брэда Фэлчака, но значится Иэн Брэннан, с которым Мёрфи сотрудничал при создании упомянутого "Политика" и "Королев крика".

Премьера - 1 мая. На Netflix.