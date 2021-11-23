Новости

Чулпан Хаматова стала "женщиной года" 16:32
В Москве похоронили Валерия Гаркалина 16:17
В "Союзмультфильме" ожидали негативной реакции на трейлер "Ну, погоди!" 15:42
Вышел трейлер драмы "Последний нокаут" с Сергеем Безруковым 15:19
Сценарист назвал отличие новой "Матрицы" от других блокбастеров 15:15

Режиссер новой "Обители зла" рассказал о влиянии Кинга на фильм

Новости
    23.11.2021, 16:03
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Йоханнес Робертс, снявший новый фильм ужасов "Обитель зла: Раккун-Сити", рассказал, что в процессе работы вдохновлялся творчеством писателя Стивена Кинга и режиссера Джона Карпентера, известного своими хоррорами.

Кроме того, Робертс отмечает, что он является большим фанатом одноименных видеоигр ("Обитель зла" основана на популярной игре Resident Evil). По его словам, предыдущие экранизации франшизы с Миллой Йовович "никогда не были действительно про игры". Теперь же он планирует сделать более точную адаптацию игровых моментов.

Все свои увлечения создатель "Раккун-Сити" собрал воедино и встроил в ткань нового фильма, рассказывает он изданию Entertainment Weekly.

Сюжет картины таков: горстка людей пытается выжить в городе-призраке, где давным-давно работала крупная фармацевтическая компания. На ее месте теперь таится некое зло, которое собирается вырваться наружу.

Напомним, фильм появится в российском прокате уже 25 ноября. Русскоязычный трейлер - здесь.

Новости

Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 14:57
Умер советский композитор Рубен Алтунян 14:22
Персонажей трилогии сиквелов "Звездных войн" могут вернуть на экраны 14:12
Вышел трейлер трэш-мультфильма Сета Рогена "Корпорация "Санта" 13:39
⧣ США
Фото: youtube.com/ Michael Scott
Умер американский джазмен Дэйв Фришберг 11:32
Ридли Скотт обвинил в провале "Последней дуэли" миллениалов 11:25
Вышел трейлер мини-сериала "Изобретая Анну" 11:18
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ throne fan
Умер снявшийся в "Игре престолов" медведь Барт 13:21
Умер писатель Ной Гордон 11:02
Вышел трейлер третьего эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" 22.11.2021
⧣ ужасы
Фото: www.kinopoisk.ru
Скотт: Для сериалов по "Бегущему по лезвию" и "Чужому" есть сценарии 22.11.2021
Актер из "Зубастиков" Джоуи Морган умер в 28 лет 22.11.2021
Вышел трейлер испанского триллера Netflix "Два" 17.11.2021