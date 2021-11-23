Режиссер новой "Обители зла" рассказал о влиянии Кинга на фильм

Режиссер Йоханнес Робертс, снявший новый фильм ужасов "Обитель зла: Раккун-Сити", рассказал, что в процессе работы вдохновлялся творчеством писателя Стивена Кинга и режиссера Джона Карпентера, известного своими хоррорами.

Кроме того, Робертс отмечает, что он является большим фанатом одноименных видеоигр ("Обитель зла" основана на популярной игре Resident Evil). По его словам, предыдущие экранизации франшизы с Миллой Йовович "никогда не были действительно про игры". Теперь же он планирует сделать более точную адаптацию игровых моментов.

Все свои увлечения создатель "Раккун-Сити" собрал воедино и встроил в ткань нового фильма, рассказывает он изданию Entertainment Weekly.

Сюжет картины таков: горстка людей пытается выжить в городе-призраке, где давным-давно работала крупная фармацевтическая компания. На ее месте теперь таится некое зло, которое собирается вырваться наружу.

Напомним, фильм появится в российском прокате уже 25 ноября. Русскоязычный трейлер - здесь.