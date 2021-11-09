Вышел финальный трейлер новых "Охотников за привидениями"

На YouTube-канале проекта опубликован финальный трейлер семейной фантастической комедии "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife) - обновления культовой серии от Джейсона Райтмана, сына автора оригиналов.

При этом стоит заметить, что в отличие от недоразумения женской версии "Охотников", срамно провалившейся, "Наследники" на тестовых просмотрах и пресс-показах собрали исключительно дружелюбные отклики.

Как сообщил синопсис, по сюжету ленты, после переезда в маленький городок в Оклахоме подростки узнают, что их семья связана с легендарными охотниками за привидениями, а дедушка и вовсе оставил им "загадочное наследство" - ту самую машину Ecto-1. Ну и дальше там у них всякие вытекающие, много суеты и инфернальных злопыханных сущностей.

В ролях: Пол "Человек-муравей" Радд, Маккена Грейс ("Тоня против всех"), Финн Вулфард ("Оно", "Очень странные дела"), Кэрри Кун ("Мстители: Война бесконечности"), Энни Поттс ("Детство Шелдона"). Сигурни Уивер, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд заявлены на огонек в камео.

Российская премьера - 2 декабря.

Предыдущие ролики смотрите здесь и тут.