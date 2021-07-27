Вышел свежий русский трейлер новых "Охотников за привидениями"

На YouTube только что появился русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife). Лента, как видим, будет посвящена молодому поколению, и общественность ее нервно ожидает с большим напряжением. Да оно и понятно: вспомним (хотя лучше не надо, конечно) попытку "женского" ребута саги.

Пока строить прогнозы сложно и глуповато, но ролик выглядит как минимум задорно и с нежными оттенками "ламповости" - много милоты.

Официальный синопсис такой. Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца (которого она не знала). Дети, пытаясь больше узнать о деде, находят автомобиль - да, тот самый Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Режиссер и соавтор сценария - лауреат "Золотого глобуса" Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, постановщика оригинальной дилогии.

В ролях: Финн Вулфард (параллелей с "Очень странными делами" в силу этого втройне не избежать), Маккенна Грейс ("Тоня против всех", "Детство Шелдона"), Кэрри Кун ("Фарго", "Оставленные", "Гнездо"), Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон, Энни Поттс (бабуля из всё того же "Детства Шелдона"), Пол "Человек-муравей" Радд.

Российская премьера - 11 ноября.

Оригинальный трейлер: