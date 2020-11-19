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Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями"

Новости
    19.11.2020, 18:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стяжавшая в свое время огромную славу комедийная фантастическая франшиза прирастает очередной главой: на YouTube-канале SonyPicturesRU возник второй трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном

Вместо группы расхристанных женщин из условно третьей части по центру повествования размещаются теперь детишки. Укореняя рейтинг опуса в категории 12+.

Как информирует синопсис, в "Наследниках" двое подростков вместе с мамой переезжают в маленький городок и узнают, что их семья "связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил загадочное наследство".

Впрочем, всю загадочность сюрприза нам за две минуты ролика практически без остатка тут же и вываливают.

Фото: youtube.com/ GAMERGEN
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В ролях: Пол Радд ("Мстители: Финал", "Человек-муравей и Оса"), Маккена Грейс ("Тоня против всех", "Первому игроку приготовиться"), Финн Вулфард (новое "Оно", "Очень странные дела" - так что теперь от периодического дежавю будет избавиться невозможно), Кэрри Кун ("Мстители: Война бесконечности", "Гнездо").

Сигурни Уивер, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд заявлялись в камео.

Режиссёр - Джейсон Райтман ("Мне бы в небо", "Джуно"), сын постановщика оригинальной дилогии.

Дату премьеры сообщат позднее - если вдруг кому оно надо.

Первый трейлер - здесь.

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